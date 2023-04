Daniel Radcliffe è diventato papà: nato il primo figlio con la fidanzata Erin Darke

Fonte: IPA Mamme e papà vip del 2023

Alla fine Daniel Radcliffe, il giovane Harry Potter, icona pop della letteratura e del cinema internazionale, è diventato papà per la prima volta. L’attore e la compagna di lunga data, Erin Darke, non hanno ancora ufficializzato il lieto evento. Ma ci ha pensato il Mail Online ad annunciare al mondo la notizia, condividendo anche il primo scatto pubblico dei neo-genitori durante una passeggiata in quel di New York. Davanti a loro la carrozzina che ha accolto il bebè, il primo frutto del loro riservatissimo amore.

Daniel Radcliffe e Erin Darke genitori: è nato il loro primo figlio

Harry Potter nell’immaginario collettivo è il maghetto simbolo della letteratura e del grande schermo, nato dalla penna creativa di J. K. Rowling e diventato negli anni un fenomeno pop. L’attore che lo interpreta, Daniel Radcliffe, è amatissimo in tutto il mondo. E proprio in queste ultime ore ha anche coronato un suo personale desiderio, al fianco della compagna Erin Darke: l’attore è diventato per la prima volta papà, è nato il primo figlio della coppia.

A rivelarlo è il Mail Online, che ha anche reso pubblici alcuni scatti della coppia durante una passeggiata a New York con la carrozzina. La prima uscita pubblica risalirebbe alla giornata di ieri: lui, 33 anni, che spinge affettuosamente la carrozzina, lei, 38 anni, che cammina al suo fianco. Affiatatissimi e più innamorati che mai, i due hanno mantenuto un profilo basso e hanno cercato per quanto possibile di evitare sguardi indiscreti. L’attore, infatti, ha indossato un cappellino da baseball e una mascherina sul viso per non dare troppo nell’occhio. Al momento la notizia non è ancora stata confermata dai due, né sui social né attraverso comunicazioni ufficiali.

Daniel Radcliffe, l’amore con Erin Darke e la dolce attesa del bebè

Da Harry Potter a papà: così Daniel Radcliffe ha cambiato drasticamente la sua vita, dando il benvenuto al primo figlio e condividendo questa gioia con la sua Erin Darke. Come riporta il Mail Online, la coppia si è incontrata nel 2012 mentre lavorava insieme al dramma Kill Your Darlings. Da quel momento i due non si sono mai più separati e galeotto fu il set. Nel 2020 l’attore aveva così raccontato, alla rivista People, il primo incontro con Erin: “I nostri personaggi si incontrano e flirtano tra loro, quindi c’è questa dolce registrazione di noi che ci incontriamo per la prima volta e flirtiamo”.

Da una semplice collaborazione sul set è poi sbocciato l’amore, sino all’annuncio dell’attesa del primo figlio risalente allo scorso mese. La notizia ha immediatamente raggiunto i principali tabloid britannici. Una fonte ha svelato al The Mirror: “Daniel ed Erin non potrebbero essere più felici. Sono assolutamente entusiasti e non vedono l’ora di diventare una famiglia”.

Al The Sun, invece, una fonte avrebbe rivelato: “Daniel è così entusiasta di essere papà. Il suo rapporto con Erin è davvero speciale e tutti pensano che saranno dei genitori fantastici”. C’è grandissimo entusiasmo, dunque, attorno alla coppia. E anche sui social la notizia della nascita del bebè è stata accolta con grande gioia dai numerosissimi fan dell’attore. Che, sebbene ora stia assaporando la bellezza della paternità, rimarrà sempre per tutti noi il maghetto più amato di sempre.