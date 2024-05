Enock Barwuah è diventato papà: “Un’emozione indescrivibile”

Fiocco azzurro per l'ex vippone Enock Barwuah e la moglie Giorgia, che sono diventati genitori per la prima volta

Enock Barwuah, il fratello di Mario Balotelli, è diventato papà per la prima volta. L’ex vippone ha dato l’annuncio della nascita del piccolo Noah insieme alla moglie Giorgia Migliorati Novello, pubblicando un post su Instagram. “Che abbia inizio questa nuova vita insieme”, hanno scritto i neo genitori emozionatissimi per l’arrivo del bebè.

Non c’è gioia più grande dell’arrivo di un figlio: lo sa bene Enock Barwuah, che è diventato papà per la prima volta. “Un’emozione indescrivibile“, ha scritto il fratello di Balotelli su Instagram, “Innamorato di te Noah. Grazie mamma”.

L’ex vippone ha presentato ai suoi fan il piccolo, nato l’11 maggio, con uno scatto tenerissimo mentre stringe la manina del bebè appena venuto al mondo. “Che abbia inizio questa nuova vita insieme”, ha scritto la moglie Giorgia Migliorati Novello, sorpresa in ospedale dal neo papà con uno splendido mazzo di fiori.

Una felicità che ha investito tutta la famiglia: anche lo zio Mario Balotelli ha pubblicato una del piccolo Noah tra le storie di Instagram. “Signore e signori ecco a voi mio nipote”, ha commentato il calciatore, senza nascondere la sua commozione.

Tantissimi sono stati i commenti dei fan di Enock, che si sono congratulati con lui per l’arrivo del figlio. E non sono mancati gli auguri degli amici, come di Francesco Oppini: “Sono emozionato per voi, che meraviglia…”, ha commentato.

L’ex gieffino e la moglie Giorgia avevano annunciato lo scorso novembre che sarebbero diventati genitori: “Quest’anno è stato un anno pieno di emozioni”, avevano scritto a corredo dello scatto della prima ecografia del bimbo in arrivo. “Nei primi giorni di settembre abbiamo ricevuto la notizia più bella della nostra vita. È stata un’esplosione di gioia. Presto saremo in tre e non vediamo l’ora”.

I due avevano aggiornato i fan sul proseguimento della dolce attesa, prima svelando il sesso del bebè e poi annunciando già prima della nascita il nome del loro bimbo, Noah.

Enock Barwuah e Giorgia Migliorati Novello, il loro amore

L’amore tra Enock e Giorgia è sbocciato nel 2020: un sentimento che dall’amicizia si è trasformato in qualcosa di più, e che è cresciuto nel tempo. A distanza di due anni dal loro primo incontro è arrivata la fatidica proposta: l’ex vippone si è inginocchiato con in mano un anello di fidanzamento.

Il sì è arrivato la scorsa estate: la coppia si è giurata amore eterno il 16 giugno 2023, con una splendida cerimonia a Castegnato, paese di origine della sposa, circondati dall’affetto di parenti e amici. Un giorno speciale per i due, che hanno coronato il loro sogno con la scoperta, ad appena due mesi dalle nozze, dell’arrivo del figlio.

Poi è arrivato l’annuncio social, con il conseguente gender reveal: “Quest’anno ho segnato il goal più bello della mia vita…”, aveva confessato Enock, che finalmente ha potuto abbracciare il suo piccolo Noah. Adesso inizia il viaggio più bello per la coppia, quello in tre, pieno di sorprese e ovviamente un amore infinito.