È sempre strano vedere i propri fratellini diventare grandi, scoprirli adulti e, addirittura, papà. È un’emozione unica e tutta nuova quella che sta vivendo il campione Mario Balotelli, pronto ad assumere il nuovo ruolo di zio. Il fratello Enock Barwuah e la moglie Giorgia Migliorati Novello sono in attesa del loro primo figlio.

Enock presto papa, l’annuncio sui social

“Quest’anno è stato un anno pieno di emozioni…” hanno scritto su Instagram Enock Barwuah, fratello minore del più famoso Mario Balotelli, e la compagna Giorgia Migliorati Novello. La coppia proprio quest’anno è convolata a nozze, con una grande ed elegante festa lo scorso 16 giugno. Eppure, quello del sì potrebbe non essere il giorno migliore di quest’anno 2023 per i due giovani innamorati.

“Nei primi giorni di settembre abbiamo ricevuto la notizia più bella della nostra vita” proseguono i piccioncini su Instagram. “È stata un’esplosione di gioia. Presto saremo in tre e non vediamo l’ora”. A corredo del felice messaggio, per dissipare ogni possibile dubbio, la foto di una tenera stretta di mano e della prima ecografia del piccolo in arrivo.

Tutti i dettagli sulla dolce attesa di Enock e Giorgia

Dopo l’annuncio, per soddisfare la curiosità dei numerosissimi e affettuosi follower, Giorgia Migliorati Novello ha dato il via a un botta e risposta sulle storie del suo profilo Instagram, rispondendo a tutte le domande dei fan: “Grazie mille a tutti per gli auguri. Ho fatto il box domande, così se volete chiedermi qualcosina, rispondo molto volentieri… Ho avuto due giorni di influenza, ho preso il virus gastrointestinale, però adesso va meglio”.

La prima domanda riguarda le tempistiche della gestazione: “Sono al quarto mese, precisamente alla metà della 14esima settimana e adesso sto bene. I primi tre mesi non sono stata bene: ho avuto nausea, vomito. È stato un po’ pesantino, ma è normale, così dicono”.

Grande curiosità anche sul sesso del nascituro che, al momento, però, resta un segreto anche per gli stessi genitori: “Abbiamo deciso di farci una sorpresa. Quindi, a oggi, i risultati li sanno solo mia madre e mia sorella che sono andati a ritirarli. Lo sanno loro. Noi lo scopriremo sabato pomeriggio e ovviamente voi sarete con noi. Sono un po’ in ansia”. La coppia si unirà dunque alla recente moda del gender reveal in grande stile – e in diretta Instagram, ovviamente.

Infine, tutti si chiedono come l’ex vippone abbia reagito alla notizia: “Sapevo che sareste state curiose di sapere la reazione di Enock alla notizia della gravidanza, così l’ho registrata e metterò il video. Ci sono pure le reazioni dei nostri genitori e sono immagini proprio belle”. Nulla da temere, tutto è stato e sarà filmato e condiviso. In arrivo un’altra gravidanza social, sulla scia di quelle di Aurora Ramazzotti e Ludovica Valli, solo per citarne alcune, perché la lista è parecchio lunga.

Manutenzione della bellezza in gravidanza? Si parla anche di quello: “Sulla pancia sto usando la nostra crema corpo idratante alla camomilla per prevenire le smagliature e dare elasticità alla pelle”. E, per amor d’informazione, arriva anche la data prevista per il parto: “Il termine è il 13 maggio. Sarà Toro, con cui vado d’accordo. Sono molto felice e spero non ritardi troppo perché io con i Gemelli, soprattutto se è femmina, faccio fatica ad andare d’accordo”.