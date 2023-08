Serena Williams aspetta una figlia: il gender reveal è unico. Lo zampino di Meghan Markle

Fonte: Getty Images Serena Williams è incinta: l’annuncio al Met Gala (tra perle e trasparenze)

Meghan Markle è molto amica della professionista del tennis Serena Williams da quando si sono conosciute nel 2010. Il baby shower per festeggiare la lieta novella dell’atleta e rivelare il genere del nascituro che porta in grembo è stato organizzato in grande stile e molti si sono chiesti se la Duchessa del Sussex fosse presente. Williams ha pubblicato un video dell’evento su Instagram per condividere con i suoi 16,8 milioni di follower l’emozione e la felicità della gravidanza. Una panoramica della festa rivela i vari ospiti, ma non sembra esserci nessuna traccia dell’amica reale che, come è noto, sta vivendo un periodo controverso per il suo matrimonio con il Principe Harry e l’allontanamento da Buckingham Palace.

Come si è svolto il baby shower di Serena Williams?

Serena Williams si è occupata in prima persona dell’organizzazione del baby shower di Meghan quando la duchessa aspettava Archie. La festa si è tenuta presso l’hotel Mark, situato a Manhattan, a New York e, parlando con il magazine Business of Fashion, la sportiva ha dichiarato: “Pianificare un evento del genere richiede molto impegno. Sono una perfezionista, quindi penso sempre: ‘Facciamo in modo che sia perfetto'”.

La Williams ha organizzato il suo baby shower in uno spazio per eventi completo di un tendone pieno di palloncini, situato accanto a un campo da tennis e un parco acquatico allestito per i bambini. I furgoni del cibo fiancheggiavano il perimetro e c’erano camerieri a portata di mano che servivano da bere. Al calare della notte è arrivato il momento che tutti stavano aspettando: la grande rivelazione.

Williams ha tagliato una torta pensando di trovare un ripieno azzurro o rosa, come si usa fare di solito in queste occasioni, ma il marito le ha fatto uno scherzo e ha avuto un’idea diversa. La torta era ripiena di pan di spagna giallo e tutti sono rimasti divertiti ma anche dubbiosi, fin quando hanno alzato lo sguardo al cielo dove alcuni droni sorvolano il luogo del baby shower e hanno svelato il sesso del bambino con una scritta nel cielo, confermando che la campionessa aspetta una femmina. La coppia sperava che fosse una bambina, una nuova sorella per Olympia, la primogenita di 6 anni.

Una figlia in arrivo

Il marito di Serena Williams, il co-fondatore di Reddit, Alexis Ohanian, aveva condiviso con la CNN qualche tempo fa di avere la sensazione che sarebbe diventato nuovamente papà dicendo: “Sono convinto che diventerò ancora papà” aggiungendo scherzosamente: “Anche se avessimo tipo altri 50 figli, saranno tutte femmine”. Dalla sua idea per un gender reveal insolito si intuisce la sua creatività e ironia, ma sicuramente sembra prontissimo a prendersi cura di una nuova piccola creatura che potrebbe seguire le orme della mamma o le sue.

I fan hanno adorato la notizia, commentando il video per condividere la felicità della coppia e offrire il loro sostegno. “Sta ricreando le piccole Serena e Venus. Contenta per lei. La loro eredità continua. Congratulazioni a tutta la famiglia” ha scritto un fan, mentre un altro: “È stato così dolce!!! Congratulazioni Olympia, avrai una piccola sorella!” aggiunto un altro.