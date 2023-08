Serena Williams di nuovo mamma: è nata la piccola Adira River

Fonte: IPA Mamme e papà vip del 2023

Serena William è diventata mamma per la seconda volta. È stato il marito Alexis Ohanian a dare il lieto annuncio su Instagram, condividendo le prime emozionanti foto della piccola Adira River. Un nome che per la leggenda del tennis e l’imprenditore ha un significato speciale, proprio come era stato per la primogenita Olympia, nata sei anni fa. Attimi di immensa gioia per una delle donne più influenti della nostra epoca.

Serena Williams mamma per la seconda volta

L’annuncio della gravidanza era arrivato in modo del tutto inaspettato al MET Gala quando, cinta in uno splendido abito e una cascata di perle preziose, Serena William aveva calcato il red carpet con il suo bel pancione. E già allora era bastato osservare gli sguardi radiosi della campionessa di tennis e del marito, il co-fondatore di Reddit Alexis Ohanian, per percepire tutta la gioia per una notizia tanto bella, che almeno all’inizio avevano deciso di vivere nel massimo riserbo.

Finalmente il grande momento è arrivato e la Williams non è riuscita a trattenere l’emozione, condividendo per prima un breve ma delizioso video su TikTok in cui fa le presentazioni in famiglia. Con estrema tenerezza la si vede uscire dall’inquadratura della fotocamera a mani vuote, salvo poi tornarvi con il suo piccolo frugoletto tra le braccia. E a quel punto con il marito e la primogenita, la dolce Olympia, si sciolgono in un tenero abbraccio in un primo ritratto tutti e quattro insieme, più felici che mai.

In sottofondo una romantica canzone e a corredo poche ma bellissime parole: “Benvenuto, mio bellissimo angelo”.

Alexis Ohanian, le prime foto della figlia Adira River

Anche Alexis Ohanian non ha perso tempo per condividere il lieto evento con i suoi follower di Instagram, mettendo per un attimo da parte i suoi soliti toni ironici. Ne aveva fatto sfoggio proprio durante il party per il gender reveal del bebé – organizzato con lo zampino di Meghan Markle, grande amica della Williams -, quando la moglie ignara dello scherzetto che le stava tendendo ha tagliato la torta pensando di trovare i classici colori rosa o azzurro, per indicare una femminuccia o un maschietto. E invece no, al suo interno c’era un pan di spagna completamente giallo che ha scatenato la perplessità iniziale, poi le risate dei presenti.

Questa giornata ha un sapore completamente diverso. Quello della felicità di un padre che desiderava tanto un altro figlio, certo tra l’altro che sarebbe stata femmina. Quello di una mamma che ha potuto stringere tra le braccia la creatura a cui ha donato la vita. E infine, non meno importante, quello della gioia e del dolce senso di responsabilità della piccola Olympia, orgogliosa di essere diventata una sorella maggiore.

Tutte sensazioni che è impossibile non percepire dalle foto che lo stesso Ohanian ha condiviso su Instagram, in un primo album ricordo della famiglia che si allarga. “Sono grato di comunicare che la nostra casa sta facendo squadra con amore: una neonata felice e sana e una mamma felice e sana – ha scritto nel post -. Mi sento grato. Serena ora mi hai fatto un altro regalo ineguagliabile: sei il GMOAT [acronimo di Greatest Mom Of All The Time, “la più grande mamma di tutti i tempi”, ndr]. Grazie a tutto il fantastico staff medico che si è preso cura di mia moglie e nostra figlia. Non dimenticherò mai il momento in cui ho presentato Olymipia alla sua sorellina”.