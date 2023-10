Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Da Anna Kournikova a Camila Giorgi, le tenniste più affascinanti di sempre

Serena Williams, soprannominata “The Queen” e considerata una delle migliori tenniste di tutti i tempi, entra ufficialmente nella storia della moda come la prima atleta ad essere insignita del prestigioso titolo di “Fashion Icon” dal CDFA, ovvero il Council of Fashion Designers of America. Questo riconoscimento sancisce il suo impatto non solo nel mondo dello sport, ma anche nel campo dell’abbigliamento e del design.

Serena Williams: una “Fashion Icon” senza precedenti

Serena Williams, a soli due mesi dalla nascita della figlia Adira River, si prepara a ricevere il premio Fashion Icon durante la cerimonia dei CFDA Fashion Awards 2023, presentata da Amazon Fashion. Questo riconoscimento si aggiunge a una lista illustre di premiati, tra cui spiccano nomi come Lenny Kravitz, Zendaya, Jennifer Lopez, Naomi Campbell, Franca Sozzani, Beyoncé, Pharrell Williams e Rihanna.

Con il suo straordinario contributo al mondo dello sport e alla moda, Serena Williams ha lasciato un’impronta indelebile, dimostrando che la passione e il talento possono abbattere le barriere dei settori convenzionali e influenzare positivamente molteplici ambiti culturali e creativi.

Considerata una delle più grandi giocatrici di tennis di tutti i tempi, Williams è stata classificata al primo posto mondiale in singolare dalla Women’s Tennis Association per 319 settimane. Ha vinto 23 titoli del Grande Slam femminili in singolare, il maggior numero nell’Era Open e il secondo di tutti i tempi. Solo un anno fa annunciava il suo ritiro dichiarando: “Se fossi un uomo, non starei scrivendo queste parole”.

La relazione profonda con il mondo della moda

Oltre alla sua indiscutibile carriera nel tennis, Serena Williams ha dimostrato un profondo legame con il mondo della moda. Durante la conquista dei tornei del Grande Slam, ha frequentato una scuola di moda e nel 2018 ha lanciato la propria linea di abbigliamento, S by Serena.

Nel 2019 “The Queen” ha introdotto la sua linea di gioielli omonima, ispirata alle donne forti e sicure di sé. Oltre a questo, ha dato vita a Serena Ventures, una società di venture capital.

Per l’occasione Serena Williams si confessa e afferma: “Fin da quando ero una bambina, ho usato la moda come un modo per esprimermi: la moda mi ha dato la fiducia di salire sul campo e essere me stessa, e di sapere dove stavo andando”, ha detto Williams.

“Il mio sogno di possedere il mio marchio, S by Serena, è diventato realtà e durante la mia carriera, sono stata fortunata a collaborare con i designer più affermati e con i creativi emergenti più entusiasmanti. Mi sono divertita molto a imparare il mio stile e a consentire che cambiasse man mano che la mia vita si evolveva, ma ho sempre mantenuto una cosa vera: la moda è per tutti, indipendentemente dalla tua taglia, razza o reddito. È per me un grande onore ricevere il prestigioso Fashion Icon Award dal CFDA, un’organizzazione che ho da sempre ammirato, e trovarmi accanto a icone dello stile a cui ho sempre guardato con ammirazione”.

Fonte: Getty Images

“Porta la moda in un altro mondo”

La sua personalità distintiva si è manifestata anche attraverso i suoi outfit tennistici, caratterizzati da colori accesi e design accattivanti, come i tutù, i catsuit e le gonne neon. Thom Browne, presidente del CFDA, l’ha definita un’icona nel mondo dello sport, un esempio di individualità in tutto ciò che fa, sia in campo che fuori.

“Serena è una delle persone più ispiratrici al mondo… una vera individualista… è un’icona del mondo dello sport… rappresenta la grandezza al massimo livello… porta la moda in un altro mondo… per un altro pubblico… rimanendo sempre fedele a se stessa, sia in campo che fuori… una combinazione perfetta dei nostri mondi… l’esempio ultimo di individualità in tutto ciò che fa… Serena è una vera icona della moda”

I premi della serata

I CFDA Fashion Awards 2023la si svolgeranno presso l’American Museum of Natural History a New York il 6 novembre. La conduttrice della cena di gala sarà niente di meno che la splendida Sarah Jessica Parker.

Qui la nota attrice premierà il designer dell’anno nella moda femminile, maschile e accessori, nonché lo Shop With Google Emerging Designer, i cui vincitori saranno rivelati quella sera. Tra gli altri premi speciali assegnati in quella serata ci saranno il tributo del consiglio di amministrazione a Vera Wang in riconoscimento del suo impatto sull’industria nuziale.