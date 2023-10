Lenny Kravitz: l’età (59 anni) è solo un dettaglio. Il nuovo video

Lenny Kravitz, a 59 anni è sempre il più bello: tutti i suoi amori

Ci sono i sex symbol, ex o attuali, gli uomini affascinanti, magari non bellissimi ma carichi di testosterone. E poi c’è Lenny Kravitz, che gioca un campionato a parte. Perché nessuno, signori e soprattutto signore, può permettersi di spogliarsi in un video a quasi 60 anni ed essere più sexy che a 20.

Eppure è successo, “oops he did it again”: Lenny si è spogliato nel video del suo nuovo brano TK421 e sono bastati pochi secondi di filmato, mostrati in anteprima sui social, in Lenny fa bella mostra dei suoi addominali perfetti e si lascia andare a movenze sensuali per mandare in estasi i 4, 5milioni di follower e non solo.

Lenny Kravitz, a quasi 60 anni ancora il più sexy del mondo

Lenny non è umano, non a caso a 59 anni compiuti continua ad essere inserito nelle classifiche degli uomini più sexy del mondo. Invecchia (bene) Brad Pitt, un po’ meno Johnny Depp, lui non invecchia proprio. Fortuna genetica? Duro lavoro e disciplina? Entrambi, verrebbe da dire, considerato che ad un Dna sicuramente generose e fortunato, Kravitz non ha mai fatto mistero di abbinare una dura disciplina fisica e una alimentazione attenta e rigorosa.

Lenny Kravitz, i segreti per una forma fisica perfetta

Lo stesso artista ha raccontato in più occasioni dei suoi allenamenti, che si svolgono cinque o anche sei volte alla settimana. Dopo due minuti di riscaldamento Lenny si dedica ai salti con la corda, al curl, agli squat a corpo libero e al sollevamento delle ginocchia alla sbarra. Senza dimenticare l’allenamento aerobico: lunghe camminate, paddle boarding, pedalate in bicicletta. Il tutto, possibilmente, non in palestra ma in mezzo alla natura, nella sua villa alle Bahamas.

All’esercizio fisico Lenny unisce una dieta vegana e il più possibile crudista. A seguirlo da 25 anni è il personal trainer Dodd Romeo.

Lenny Kravitz: “Non vedo l’ora di tornare in tour”

Grazie a dieta, allenamenti e vita sana, Lenny Kravitz mantiene un fisico perfetto e anche una energia invidiabile per la sua età. E a quasi 60 anni non sembra voler mollare un colpo, artisticamente parlando, tanto da non vedere l’ora di cominciare il nuovo tour.

“Ero nel bel mezzo del secondo anno di un tour mondiale che doveva durarne tre quando è arrivato il Covid”, ha detto a Billboard qualche mese fa, “Quindi sono davvero felice di poter tornare in tour a suonare e a condividere quell’esperienza unica con le persone”.