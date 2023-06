Enock Barwuah, dal Gf all’altare, il fratello Mario Balotelli testimone di nozze

“È fatta” hanno scritto Enock Barwuah e la compagna Giorgia Migliorati su Instagram, mostrando una foto che li ritrae felicissimi ed elegantissimi, con le fedi al dito. L’annuncio del matrimonio tra l’ex concorrente del Grande Fratello Vip e la fidanzata è stato dato a cerimonia ormai conclusa, ma non per questo è stato meno emozionante.

Si sono svolte lo scorso venerdì 16 giugno, infatti, le nozze di Barwuah, il fratellino di Mario Balotelli, presente nelle vesti di testimone dello sposo. Sui social hanno poi iniziato a circolare numerosi video e foto del grande evento, cui erano presentati diversi personaggi dello spettacolo.

Enock Barwuah, matrimonio da favola con la sua Giorgia

È stata una cerimonia da favola quella dedicata alle nozze di Enock Barwuah e Giorgia Migliorati. Tanto emozionante quanto semplice. Il tradizionale rito si è svolto nella chiesa di Castegnato, paese di origine della sposa, proprio quello in cui la coppia si conobbe tre anni fa tramite amici comuni. La festa si è poi spostata nel verde giardino di una grande villa nella provincia bresciana. Il centravanti dell’Ospitaletto, insomma, ha preferito giocare in casa.

Gli sposi erano elegantissimi e, allo stesso tempo sbarazzini, così come richiesto dalla giovane età. Giorgia Migliorati era raggiante in un principesco abito bianco, dalla classica gonna in tulle, ma dal corpetto moderno grazie allo scollo a cuore e al monospalla. Immancabile il velo, tenuto sopra un classico chignon con qualche ciuffetto libero a incorniciare il viso.

Lo sposo indossava un abito blu, un classico tre pezzi dallo stile originale, con giacca damascata dal taglio orientale, perla alla cravatta e, all’occhiello, un vistoso fiore rosso accesso. Peccato per i mocassini senza calza! In blu anche il testimone, il fratello Mario Balotelli, elegantissimo per l’occasione e accompagnato dalla figlia Pia, nata dalla turbolenta relazione con Raffaella Fico, che ha avuto il compito di portare le fedi.

I festeggiamenti sono proseguiti fino all’alba con una band di musica dal vivo, ma in modo tranquillo confermano gli abitanti della zona. Niente balli sfrenati dopo la ricca cena a base di prodotti tipici come burrata e fiori di zucca e pesce fresco grigliato al momento. Meno raffinati forse, ma decisamente apprezzati, anche i fritti e le pizze del buffet.

Gli ospiti vip al matrimonio di Enock Barwuah

A festeggiare l’ex vippone anche i compagni che con lui hanno condiviso l’avventura del Grande Fratello Vip. Il trio di amici che tanto legò dentro la casa più spiata di Italia ha retto al passare del tempo e l’affetto è proseguito anche fuori. Tra gli invitati c’erano infatti Francesco Oppini, assieme alla compagna Francesca Viverit e l’ex tronista Andrea Zelletta, accompagnato dalla fidanzata Natalia Paragoni, incantevole nell’abito verde premaman, a sottolineare le curve della dolce attesa. Presente anche Matilde Brandi, con il nuovo fidanzato Francesco Tafanelli.

Chi è Giorgia Migliorati, il grande amore di Enock Barwuah

Giorgia Migliorati non appartiene al mondo dello spettacolo, tranquilla ragazza di provincia, gestisce un centro estetico a Brescia. Ed è proprio nel bresciano che ha conosciuto il marito, presentatogli da amici in comune nell’estate del 2020. Due anni dopo, proprio di fronte a quegli amici Enock si è inginocchiato con in mano un anello di fidanzamento e Giorgia, come ormai ben sappiamo, ha detto felicemente sì.