“Verissimo”, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni al settimo cielo: svelato il sesso del bebè

4 anni fa sono usciti mano nella mano da Uomini e donne, ora sono pronti ad accogliere il loro primo bebè. Andrea Zelletta e Natalia Paragoni presto diventeranno genitori e, in attesa del lieto evento, è stato svelato il sesso del nascituro. Teatro del gender reveal è il salotto di Verissimo dove, oltre a Silvia Toffanin, anche la coppia stessa scopre per la prima volta se sarà un maschietto o una femminuccia. Quando lo studio si colora di rosa esplodono la festa e gli abbracci: sarà una femminuccia, e sono diversi i nomi in ballo.

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni presto genitori di una femminuccia

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono al settimo cielo e, nel salotto di Verissimo, scoprono per la prima volta il sesso del loro primo bebè. La coppia nata a Uomini e donne 4 anni fa è in attesa del primo frutto del loro amore: il lieto annuncio è arrivato lo scorso gennaio per mezzo social e ha riempito di gioia ed emozioni i cuori dei fan. Ora, in attesa del lieto evento, è stato anche svelato il sesso: maschietto o femminuccia?

Il gender reveal è andato in scena proprio a Verissimo, nel corso di un’intervista di coppia ai microfoni di Silvia Toffanin. Una rivelazione non solo per la conduttrice, ma anche per la coppia stessa, ancora ignara del sesso del nascituro. Lo studio ha iniziato a tingersi di azzurro e di rosa, con un dolcissimo brano in sottofondo, sino alla bellissima rivelazione: Andrea e Natalia saranno presto genitori di una femminuccia. Il pubblico è esploso in uno scroscio di applausi di fronte all’emozione della coppia, che si è scambiata una serie di baci accanto a una sorpresa Silvia Toffanin.

A seguire, l’ironico commento di Zelletta in riferimento alla loro famiglia ormai tutta in “rosa”: “Te, le due cagnoline… tutte donne!”. L’ex corteggiatrice si dice felicissima: “Io sono contenta, non so se me lo sentivo un po’, per mia immaginazione, però adesso saremo tutte femmine in casa”. Resta invece un filo di indecisione sul nome della futura principessina: Ginevra, Diana o Alicia? Queste le tre ipotesi su cui la coppia rifletterà nelle prossime settimane.

Da “Uomini e donne” al primo bebè: la storia d’amore della coppia

Da quello straordinario percorso a Uomini e donne, programma che ha regalato loro la gioia di conoscersi ed innamorarsi, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni ne hanno fatta di strada. Numerosissime sono state le occasioni per mettere alla prova la forza del loro amore, compresa la partecipazione dell’ex tronista al Grande Fratello Vip di due edizioni fa. “Il nostro amore si è evoluto, siamo cresciuti tanto. Siamo usciti da Uomini e donne che eravamo davvero molto giovani, ci siamo buttati a capofitto in questa storia perché ci credevamo tanto. Io ero super innamorato di lei, adesso la amo di più” ha confessato Andrea Zelletta.

Ora che la famiglia è pronta ad allargarsi, la coppia ha intenzione di concentrare tutte le proprie energie sulla creatura che sta per arrivare. Remota, al momento, l’ipotesi matrimonio: “Per il momento non ci pensiamo, non è nei nostri programmi per il momento. Ci consideriamo una famiglia a prescindere dal matrimonio. Ci piacerebbe sicuramente”.