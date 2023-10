Fonte: IPA Fiordaliso, concorrente del Grande Fratello

La nuova edizione del Grande Fratello doveva rappresentare una fase di rinascita per il format. Questa era la chiara intenzione di Pier Silvio Berlusconi, che ha spinto l’intera produzione verso un approccio differente.

Una scelta del casto molto più curata e una differente gestione delle dinamiche di gioco. Nessuna spinta all’eccesso, insieme con un vocabolario molto più consono alla messa in onda. Peccato che certe cose non siano del tutto controllabili, non quando le persone sono sotto controllo h24.

Ecco scoppiare il primo grande caso, che potrebbe già portare a una squalifica, per molti inevitabile. Al centro dell’attenzione c’è Fiordaliso, rea d’aver pronunciato la N-Word. Sul web sono tutti contro di lei e ora c’è attesa per l’annuncio di Alfonso Signorini nella serata di domani, lunedì 16 ottobre.

N-Word al Grande Fratello

Negli ultimi anni le squalifiche erano spesso state legate a delle bestemmie. Basti pensare all’allontanamento lampo di Riccardo Fogli, rimasti di fatto una sola notte nella casa di Cinecittà. Stavolta si tratta invece della N-Word, pronunciata da Fiordaliso nel corso di una chiacchierata con Rosy Chin.

Un confronto molto sereno tra le due, che tiravano un po’ le somme su quest’esperienza, fino a ora. Fiordaliso si stava un po’ sfogando, ma con il sorriso sulle labbra, in merito ai tanti compiti svolti all’interno della casa: “Ho detto vado al Grande Fratello e non faccio niente, e invece, anche qua lavoro come un n***o”.

La serenità con la quale usa quella parola ha lasciato moltissimi utenti esterrefatti. È nel suo vocabolario, considerando anche l’età, ma non ciò non può affatto rappresentare una giustificazione.

Squalifica in arrivo

Il pubblico è quasi unanimemente d’accordo nel chiedere la squalifica di Fiordaliso, e non solo. Alcuni utenti sottolineano come la concorrente sia stata convocata in Confessionale, probabilmente per fronteggiare la questione.

Difficile pensare che per lei possa esserci stato soltanto un reclamo. Un provvedimento più serio sembra d’obbligo. A sottolineare l’inevitabilità dell’esclusione dal reality di Mediaset è inoltre un precedente. Si tratta di Fausto Leali, squalificato dal Grande Fratello VIP 5 proprio per aver pronunciato la N-Word.

I casi sono un po’ differenti, però, il che lascerebbe un certo margine di manovra alla produzione. Al tempo, infatti, il cantante si era rivolto a un coinquilino, Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli. Qualcosa che ha di certo aggravato la situazione. In questo caso, invece, Fiordaliso non si è rivolta a nessuno, se non a se stessa, esprimendosi però in maniera a dir poco offensiva, denigratoria e razzista (di fatto l’espressione fa chiaramente riferimento alla condizione di schiavo, ndr).

La sua esclusione, però, non soddisferebbe interamente il pubblico. In molti si attendono infatti anche dei provvedimenti nei confronti di Rosy. Difficile però pensare a conseguenze per la concorrente. Gli spettatori hanno di colpo perso rispetto nei suoi confronti, data la reazione avuta dinanzi a questa parola.

Si è sempre dipinta come una persona molto attenta al rispetto delle minoranze, eppure non ha fatto altro che ridere. Alcuni da casa, addirittura, considerano quest’ultima ben più colpevole: “Forse è stato un colpo basso più per Rosy che per la Fiordaliso. Da quest’ultima ce l’aspettavamo tutti, avendo già avuto delle uscite discutibili. L’indifferenza di Rosy mi ha dato più fastidio. Non stavi sempre dalla parte delle minoranze?”.