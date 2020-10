GF Vip, squalifica Fausto Leali: parla la moglie Germana Schena

editato in: da

Germana Schena, moglie di Fausto Leali, difende il cantante dopo la squalifica dal GF Vip. L’artista è stato squalificato dal reality per via delle sue frasi su Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli. Nel corso della terza puntata dello show condotto da Signorini, Leali è stato messo di fronte alla gravità di quanto detto qualche giorno fa.

“Fausto sei ufficialmente squalificato dal Grande Fratello Vip – ha spiegato il conduttore -. Noi sappiamo l’artista e l’uomo che tu sei. Io ti ho fortemente voluto in questo programma e rifarei questa scelta. Il Grande Fratello però è un’occasione per far capire che certe parole non devono essere più usate”. La vicenda è stata commentata anche dallo stesso Enock che ha svelato: “Ho avuto l’occasione di conoscere l’uomo e la persona e, anche se non mi ha chiesto scusa, lo perdono lo stesso”.

In collegamento con la Casa del GF Vip, Mario Balotelli ha parlato di ignoranza: “Hai avuto un’uscita non buona – ha detto rivolto a Fausto Leali -. Dire però che quella parola si può usare è una cosa da ignoranti”. A difendere il cantante sua moglie Germana Schena. La corista è accanto all’artista da diversi anni ed ha spiegato la sua posizione in un’intervista al settimanale Chi.

“Mio marito ha sbagliato, è vero, ma non è un razzista, la sua musica oltretutto affonda le radici proprio nel blues – ha raccontato -. E non è neanche un fascista, Fausto in 50 anni di carriera non si è mai schierato politicamente […] Era partito con l’intenzione di divertirsi, lui è abituato a stare con i giovani, invece si vede che trovarsi chiuso lì dentro con persone con cui non ha confidenza l’ha messo a disagio e ha fatto delle gaffes, anche importanti. In realtà è un uomo buono, generoso, mentre nella Casa l’ho visto nostalgico, pensieroso… Insomma, non è certo venuta fuori la sua vera personalità”.

Nella quarta puntata del GF Vip, Fausto Leali sarà in studio per chiarire la sua posizione e commentare quanto accaduto con il conduttore Alfonso Signorini e i due opinionisti dello show: Antonella Elia e Pupo.