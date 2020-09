GF Vip, Alfonso Signorini svela tutte le novità e i segreti del cast

editato in: da

GF Vip 5, il cast ufficiale scelto da Alfonso Signorini

Alfonso Signorini svela tutte le novità del Grande Fratello Vip e i segreti del cast. Manca ormai pochissimo all’inizio della nuova edizione del reality ambientato nella casa di Cinecittà. Lo show partirà il prossimo 14 settembre e durerà 13 settimane fra colpi di scena ed eliminazioni. “Andremo in onda il lunedì e il venerdì per 13 settimane”, ha spiegato il conduttore, affermando che lo show terminerà i primi di dicembre.

Accanto a Signorini in questa nuova avventura ci saranno Pupo e Antonella Elia. Alfonso ha spiegato di aver scelto il cantante perché hanno “condiviso momenti impegnativi” e sono “collaudati”. La Elia invece è stata fortemente voluta nella trasmissione per la sua spontaneità: “Ha una imprevedibilità e va a gamba tesa, non si tiene, dà il suo parere in modo diretto, senza fronzoli. E poi ha una vena di sana follia come piace a me – ha detto a Sorrisi e Canzoni Tv -. Noi tre assieme saremo un vero divertimento”.

Il Grande Fratello Vip torna in tv dopo una stagione fuori dal comune, segnata dall’emergenza Coronavirus. Nello studio ci sarà il pubblico, ma verranno mantenute l distanze di sicurezza. “Sono terrorizzato dall’idea del contagio – ha confessato Signorini -. Se mi togli la mascherina rischio un attacco di panico. Da vero ipocondriaco ho costretto Antonella e Pupo a fare il tampone subito prima di girare lo spot in cui ci rinchiudono in un’automobile. Non solo, ho preteso due distributori di un gel scelto da me all’ingresso e in camerino, la sterilizzazione degli ambienti due volte al giorno e al massimo riceverò due persone. Mi misuro la febbre in continuazione e quest’anno non entrerò nella casa. Non mi fido, anche se i concorrenti sono controllati e io farò il tampone una volta al giorno”.

Nella casa entreranno Stefania Orlando, Francesca Pepe, Elisabetta Gregoraci, ma anche Adua del Vesco, Flavia Vento e Patrizia De Blanck. Il giornalista e conduttore ha arruolato anche Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda Goria, Dayane Mello, Myriam Catania, Francesco Oppini, Tommaso Zorzi e Paolo Brosio. Completano il cast Fausto Leali, Pierpaolo Pretelli, Enock Barwuah, Matilde Brandi, Massimiliano Morra, Andrea Zelletta, Fulvio Abbate e Denis Dosio.