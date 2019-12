Che fine ha fatto Myriam Catania

editato in: da

Myriam Catania è l’ex moglie di Luca Argentero, rimasta al suo fianco per ben dodici anni, sino all’addio. Classe 1979, è la figlia di Rossella Izzo, nota attrice di cui ha seguito le orme, diventando anche una famosa doppiatrice. Nella sua lunga carriera ha prestato la voce a star di Hollywood del calibro di Jessica Alba, Alexis Bledel e Keira Knightley.

La sua bellezza e il talento le hanno consentito di recitare anche di fronte alla telecamera, in numerose serie tv e film. Dopo cinque anni di fidanzamento, nel 2009 Myriam Catania ha sposato Luca Argentero. Il matrimonio, vissuto lontano dai riflettori e sempre protetto, ha resistito a gossip e insinuazioni su possibili tradimenti.

Poi l’addio nel 2016 e una nuova vita per entrambi. Oggi Luca è legato a Cristina Marino, attrice conosciuta sul set che lo renderà per la prima volta padre. Myriam invece dopo il divorzio ha trovato di nuovo l’amore accanto a Quentin Kammermann, pubblicitario francese da cui ha avuto il figlio Jacques.

Dopo un breve periodo di separazione, i due ex sono tornati amici e in numerose interviste sia Luca che Myriam hanno espresso il reciproco affetto. “La fine di un matrimonio non è facile per nessuno – ha svelato qualche tempo fa Argentero a GQ -. Chiudere, cambiare, ricominciare. Certo, parti con l’idea che duri per sempre, ma sono convinto che tutti e due abbiamo fatto del nostro meglio. Purtroppo non è andata bene. E se c’è una situazione che non ti rende felice, sereno, è meglio cambiare. Non ci sono rancori fra di noi – ha detto -. Sono contento che Myriam abbia trovato la sua strada, che abbia avuto un figlio. Io, da parte mia, sto vivendo una bellissima storia d’amore”.

Dello stesso parere lei. “Non lo definisco il mio ex – ha confessato al settimanale Vero -, ma la persona che è stata uno dei più grandi amori della mia vita. Resterà per sempre nel mio cuore, gli voglio bene. Semplicemente il nostro rapporto si era trasformato e non c’era più amore […] All’epoca scrissi che non saremmo mai più potuti diventare amici. Ma ogni tanto ci sentiamo per raccontarci le cose importanti che accadono nelle nostre vite”.