Raffaella Fico a “Verissimo”: “Con Mario Balotelli non ci tornerò mai più”

Era il 2011 quando Raffaella Fico e Mario Balotelli diedero inizio alla loro tormentata storia d’amore. Allora, lei era reduce dall’esperienza al Grande Fratello, all’apice della popolarità, mentre lui viveva il suo momento d’oro come calciatore. Una coppia d’oro che avrebbe potuto aver tutto, ma le cose non andarono affatto per il verso giusto.

Più di un decennio dopo, e con una bambina assieme, la piccola Pia di 10 anni, la showgirl, ospite alla puntata di sabato di Verissimo, si sfoga senza paura, raccontando di come il rapporto con il padre della figlia si sia evoluto nel corso del tempo, non senza qualche difficoltà.

Raffaella Fico: “Io e Mario Balotelli come fratelli”

“Mario è stato l’amore più grande della mia vita” ammette Raffaella Fico, intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo. Eppure, la storia con Balotelli è finita, in modo turbolento, nonostante i tentativi di ricongiungimento: “Abbiamo provato più di una volta a tornare insieme, ma abbiamo capito che non siamo fatti per essere una coppia. Lui è molto maturato nel tempo, ma guardandolo penso che non riuscirei mai a vederlo come mio compagno, né oggi né in futuro”.

“C’è ancora del rancore tra noi – ammette l’ex concorrente del Grande Fratello – certe umiliazioni sono difficili da superare”. Ma se come fidanzato Mario Balotelli non è il massimo, sa essere un buon amico: “Ormai siamo come fratello e sorella, ci raccontiamo tutto. Quando litiga con la fidanzata mi chiama e si sfoga con me, possiamo stare al telefono anche 4 ore di fila”.

“Abbiamo deciso di essere dei bravi genitori” è per amore della figlia Pia, oggi 10 anni, che Raffaella Fico è riuscita a perdonare l’umiliazione subita quando, dopo aver annunciato di aspettare un bambino da Mario Balotelli, il campione (già suo ex) affermò che avrebbe accettato la paternità solo di fronte all’esito positivo di un test del Dna. Pia nacque nel 2012, Balotelli la riconobbe solo due anni dopo, nel 2014.

Tensioni che sembrano esser state lasciate alle spalle, seppur sul volto di Raffaella appare una contrazione di disappunto quando le viene chiesto di parlare di quanto, oggi, Mario Balotelli sia presente per sua figlia: “Non manca mai alle visite, ma certo è difficile conciliare gli impegni con due bambini”. Il calciatore ha infatti avuto in seguito un secondo figlio, Lion, nato nel 2017 dalla relazione con la modella Clelia Carleen.

“Ho fatto cose davvero stupide”, i rimorsi di Raffaella Fico

La gravidanza non fu la prima occasione d’intimità che Raffaella Fico visse sotto la luce dei riflettori. La showgirl, agli inizi della propria carriera nel mondo dello spettacolo, ottenne popolarità mettendo all’asta la propria verginità: “Ero molto giovane, fu una cosa davvero stupida da fare. – ammette la donna – Ero inesperta e il mio entourage mi consigliò di fare certe dichiarazioni per far parlare di me”.

Per Raffaella Fico, l’amore può attendere

“A me piace innamorarmi” racconta la showgirl alla conduttrice di Verissimo, eppure per lei l’amore è un argomento delicato. Dopo la storia con Mario Balotelli, Raffaella Fico ha frequentato Gianluca, figlio di Umberto Tozzi e, in seguito, il figlio del noto procuratore sportivo Luciano Moggi. Negli ultimi anni, al suo fianco c’è stato per un po’ l’imprenditore Francesco Caserta e, nel 2021, Giulio Fratini, oggi compagno di Elisabetta Gregoraci, con cui il matrimonio è stato rimandato a causa di problemi giudiziari.