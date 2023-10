Fonte: Getty Images Tabby Brown, morta a 38 anni l'ex fidanzata di Balotelli

È morta tragicamente a soli 38 anni Tabby Brown, ex modella e volto noto della televisione inglese, conosciuta in Italia perché ex fidanzata del calciatore Mario Balotelli. La notizia della scomparsa è stata data alla testata The Sun dall’ex manager, che non ha fornito alcun dettaglio sulle circostanze del decesso. Sui social, il cordoglio del mondo della moda e degli affezionati fan.

Tabby Brown, la modella che conquistò Super Mario

La modella e showgirl Tabby Brown conobbe Mario Balotelli nel 2011, durante una serata in discoteca. Il giorno dopo il calciatore la contattò su Facebook e tra i due nacque una travagliata relazione durata sette mesi, e conclusasi fino a quando si scoprì che il calciatore aspettava un figlio dall’ex fidanzata Raffaella Fico. “Mi sono innamorata di Mario, contro il mio buon senso” aveva raccontato Brown al Mirror nel 2013.

“Mi ha detto che voleva che ci sistemassimo e avessimo una famiglia. – aveva aggiunto la modella – Poi ho scoperto che stava avendo un bambino con la sua ex, c’erano storie costanti su di lui che faceva festa con altre donne e ogni volta nei suoi messaggi diceva cose del tipo ‘è solo un’amica’. Così l’ho conclusa a novembre”.

Finì dunque male la relazione con il bomber dalla testa calda: “Mario non riusciva a crederci e pensò che avrebbe potuto convincermi a tornare da lui. Quando si è reso conto che non c’era alcuna possibilità, l’ha presa molto male. Ma questo perché Mario non è mai stato scaricato da una donna prima d’ora. È abituato a ottenere esattamente ciò che vuole”. Balotelli non fu per Brown l’unico flirt nel mondo del calcio, la modella frequentò anche il calciatore del Manchester City Raheem Sterling.

Modella per Cosmopolitan e Playboy

Tabby Brown, dopo aver conseguito un master in marketing, è stata una modella di successo, ha posato per riviste patinate come Elle e Cosmopolitan e posò anche per Playboy. È apparsa in pubblicità per marchi importanti come Canon, Virgin Atlantic, AX e Lynx. Come modella e ballerina, prese parte ai video di famosi rapper tra cui Snoop Dogg, Dizzee Rascal e B.O.B. In seguito, diventò un volto noto della televisione britannica con la partecipazione al dating show The Bachelor.

Il cordoglio del mondo della moda

Sui social, importanti nomi del mondo della moda stando dando l’ultimo addio a Tabby Brown. NayNay ha scritto: “Che luce eri, il tuo esterno corrispondeva al tuo interno, così bello. Sono sinceramente scioccato e rattristato che tu non ci sia più. Riposa nella pace eterna Tabby”. Mentre il direttore creativo del brand di abbigliamento Sosala, Vas J Morgan, ha dichiarato: “Il mio cuore è spezzato”.

Numerosi omaggi stanno arrivando anche dai fan, sul seguito profilo Instagram della modella: “Eri unica nel tuo genere, ci mancherai”. E ancora: “Sei stata generosa, bella, intelligente e intraprendente, niente poteva impedirti di raggiungere il tuo obiettivo. Ti amo Tabby, riposa in pace, orgoglioso di te”.