Aurora Ramazzotti ironizza sulla gravidanza. E punzecchia Alfonso Signorini

Fonte: IPA Aurora Ramazzotti incinta: come cresce il pancione

Ma quando nasce il figlio di Aurora Ramazzotti? Quante volte sarà capitato di porvi questa domanda, alla luce di mesi e mesi di foto e video condivise sui social che sembrano durare da un’eternità. E non solo in merito alla gravidanza della bella influencer, s’intende. La Ramazzotti come sempre non si tira indietro quando c’è da rispondere ai quesiti dei suoi follower e lo ha fatto anche stavolta, con quella sana ironia che poi è la sua cifra vincente. E ha colto la palla al balzo per lanciare una frecciatina per nulla velata ad Alfonso Signorini.

Aurora Ramazzotti incinta, l’ironia sulla gravidanza

Quando sei una giovane influencer e figlia d’arte è naturale essere sotto gli occhi di tutti. Se a questo aggiungiamo la presenza costante sui social e la voglia di condividere ogni momento e avvenimento importante, il gioco è fatto. Aurora Ramazzotti sa bene di essere perennemente sotto l’occhio attento dei follower (e dei criticoni, che non mancano mai) e la nascita del suo primo figlio è attesissima da molti. In fondo quando segui qualcuno sui social, anche se non lo conosci, in qualche modo cominci ad affezionarti come se fosse un tuo amico e con Aurora non viene affatto difficile, lei che è sempre rimasta dolce e genuina come la ragazza della porta accanto.

Stavolta con la sua consueta ironia la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha scherzato sulla sua gravidanza “da elefante”, tale almeno secondo quanto si potrebbe percepire dall’esterno. “Volevo rasserenare tutti in quanto è successo anche a me, tante volte, di guardare i social e seguire sporadicamente una gravidanza e domandarmi ‘Ma questa quando partorisce?’ – ha esordito nelle storie di Instagram -. Secondo me è un po’ come quando vedi il bambino di un amico o di un’amica una volta all’anno e ti sembra cresciuto tantissimo rispetto all’ultima volta che l’hai visto. Credimi che se tu vedessi lo stesso bambino tutti i giorni non ti renderesti proprio conto della sua crescita. (…) Secondo me è un po’ lo stesso fenomeno con la gravidanza”.

Fin qui non possiamo che esser d’accordo. Il pancione continua a crescere ed è bellissimo osservarne i cambiamenti, ma ecco che il ragionamento di Aurora si fa sempre più curioso: “Prima di rimanere incinta io questa cosa non la sapevo e tante persone non la sanno. Noi siamo abituati a pensare che la gravidanza duri nove mesi, corretto? No. Non ne dura nove, ne dura dieci“. Calcoli su calcoli, poi la conclusione divertente: “Sono 40 settimane dal momento del concepimento al momento del parto. Quattro settimane al mese per dieci, quaranta. Ma a volte si partorisce anche a 41, 42 settimane. Questo vuol dire che i mesi a volte sono anche 10 o 10 e mezzo. Te credo che sembra una vita!“.

Aurora Ramazzotti non ha perdonato Alfonso Signorini

È bello vedere come una giovane ragazza di 26 anni alla sua prima gravidanza trovi sempre il modo di ironizzare, specialmente su sé stessa. Non sono mancati i momenti di preoccupazione, così come quelli di maggior debolezza in cui la stessa Aurora Ramazzotti ha ammesso di non sentirsi affatto in forma, costretta ad accantonare per un po’ anche gli stessi social che per lei sono il pane quotidiano. Eppure c’è sempre spazio per un sorriso.

E anche per le “frecciatine”, potremmo aggiungere. Tra una battuta divertente e l’altra, l’influencer ha colto la palla al balzo per pizzicare Alfonso Signorini sul clamoroso spoiler che il direttore di Chi ha diffuso con largo anticipo, proprio in merito alla gravidanza: “Non dimentichiamoci poi che la mia è stata brutalmente spoilerata che ero al secondo mese e di solito non si annuncia prima dell’inizio del quarto”. Evidentemente non l’ha ancora perdonato, nonostante il suo mea culpa.