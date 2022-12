Aurora Ramazzotti non sta bene: “Sono viva, ma un po’ malaticcia”

Fonte: IPA Aurora Ramazzotti è malata: il messaggio su Instagram

Da qualche giorno Aurora Ramazzotti ha ridimensionato la sua attività social, condividendo sempre meno contenuti sul suo seguitissimo profilo Instagram. L’ultima story postata, tuttavia, lascia intendere il presunto motivo: la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker non sta bene e, come scritto nel messaggio indirizzato ai suoi followers, è “un po’ malaticcia”. Piccoli problemi di salute per la ragazza, che sta attraversando uno dei periodi più importanti della sua vita: tra pochi mesi, infatti, diventerà per la prima volta mamma.

Aurora Ramazzotti, problemi di salute: il messaggio su Instagram

I social, e in particolare il suo seguitissimo profilo Instagram, sono sempre stati il terreno preferito per Aurora Ramazzotti per condividere scatti, racconti, riflessioni e sana ironia con i suoi followers. La giovane conduttrice e showgirl in questo periodo sta vivendo una gioia immensa: la sua prima gravidanza che, in base ad alcune sue recenti dichiarazioni, potrebbe portarla a diventare mamma nel mese di marzo.

Intanto, però, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sta facendo i conti in queste ore con alcuni problemi di salute. Da qualche giorno era infatti scomparsa dai radar e la sua attività social su Instagram si era ridimensionata. Ora, con una story pubblicata sul suo profilo, Aurora Ramazzotti rivela di non essere in forma. “Sono viva, solo un po’ malaticcia” il messaggio, assieme a uno scatto che la ritrae coricata a letto intenta a farsi una foto allo specchio.

Non è al momento noto quale malanno l’abbia colpita. Serpeggia un po’ di giusta preoccupazione tra i suoi numerosissimi followers, ma le sue parole sembrano infondere rassicurazione.

Aurora Ramazzotti incinta, le emozioni della sua prima gravidanza

Intanto prosegue tra alti e bassi questo importantissimo periodo per Aurora Ramazzotti, che sarà mamma di un maschietto. La sua prima gravidanza l’ha portata ad acquisire nuove consapevolezze di sé e, grazie all’affetto del compagno Goffredo Cerza e della famiglia, sta affrontando questi mesi con il giusto spirito. L’ironia è da sempre la sua arma vincente e, anche oggi, continua a dominare sui suoi social. Come il post Instagram condiviso per riflettere sul suo corpo che cambia, come il gonfiore ai piedi che le crea non pochi problemi nel mettere le scarpe.

Gli scatti con il pancino ben in vista sono ormai frequenti sul suo profilo, così come le riflessioni su questo importante periodo di vita. La ragazza ha infatti confessato di avere numerosi incubi la notte, soprattutto da quando ha scoperto di essere incinta: “Tutte le paure che non si manifestano di giorno me le ricorda il mio inconscio di notte. Poi svegliandomi tre, quattro, volte per andare in bagno o ne ricomincio uno nuovo oppure faccio il sequel di quello appena finito. È normale?“.

Una sana paura che, alla fine, è più che comprensibile. La gravidanza porta con sé grandi gioie ma anche momenti di sconforto, preoccupazione, paura. Diventare mamma è il segno della nostra vita che cambia e, per questo motivo, è normale essere sopraffatti da sentimenti contrastanti. E anche la stessa Aurora Ramazzotti ne sta prendendo pian piano consapevolezza.