“Incubi in gravidanza”: la sana paura di Aurora Ramazzotti che la avvicina a tutte noi

Fonte: IPA Aurora Ramazzotti

È forte, brillante, simpatica. Aurora Ramazzotti sta affrontando la sua prima gravidanza con grande entusiasmo, mostrandosi felice di essere sul punto di diventare mamma. Un atteggiamento che non ha di certo stupito il suo pubblico, abituato a vederla ridere e sorridere in ogni momento della sua vita.

Il primo figlio dal suo fidanzato storico Goffredo Cerza arriverà a gennaio e, dopo il vulcanico annuncio reso a mezzo social, sta condividendo ogni passo di questo percorso – inedito per lei – raccontando ogni dettaglio del viaggio incredibile che è di certo un salto nel buio. Lo dimostrano i continui incubi di cui è preda da quando è incinta, comuni a molte donne, come lei stessa ha potuto riscontrare dalle risposte delle sue tante follower. Il suo racconto, quindi, la avvicina veramente a tutte noi.

Aurora Ramazzotti: “Faccio incubi tutte le notti”

È solita utilizzare i social per mostrare i suoi look più belli, per condividere alcuni momenti della sua giornata (persino il trasloco) e per confrontarsi con i suoi follower su tematiche talvolta importanti. Lo ha fatto ancora, nelle sue Stories, toccando un tema comune a moltissime donne: “Da quando sono incinta faccio incubi tutte le notti. Tutte le paure che non si manifestano di giorno me le ricorda il mio inconscio di notte. Poi svegliandomi tre, quattro, volte per andare in bagno o ne ricomincio uno nuovo oppure faccio il sequel di quello appena finito. È normale?”.

Sì, a detta delle mamme che hanno risposto alla sua domanda e l’hanno rassicurata rispetto a quello che sta vivendo. Aurora Ramazzotti ritiene che i suoi sogni siano le proiezioni delle paure che vive durante la giornata, frutto dei tanti pensieri che ruotano attorno a un’esperienza nuova e incredibile, quella che di certo sconvolgerà la sua vita e quella del suo compagno, futuro papà del maschietto che porta in grembo.

Aurora Ramazzotti in vacanza in Friuli-Venezia Giulia

La pace e il fascino delle Alpi Carniche sembrano quindi non essere state sufficienti a placare gli incubi ricorrenti di Aurora Ramazzotti che, proprio durante la sua vacanza a Sauris, ha raccontato di avere difficoltà a dormire serenamente. La vacanza con Goffredo, comunque, sta procedendo nel migliore dei modi.

I due, giovanissimi, saranno genitori all’inizio del 2023. Sarà un maschietto, come annunciato durante il divertente party organizzato per il gender reveal, e sarà il primo nipote di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. La conduttrice svizzera, al settimo cielo, non ha mai nascosto di desiderare fortemente un nipote ed essere una nonna giovanissima. Lui, invece, ha già fatto la sua dedica sul palco al piccolo in arrivo: “Che sia un maschio o una femmina, lo voglio qui sul palco a cantare con me”.

La famiglia Ramazzotti è quindi più unita che mai. Dopo il divorzio da Tomaso Trussardi, al quale Michelle Hunziker si starebbe riavvicinando, i rapporti con Eros si sono fatti sempre più distesi. Di nuovo complici, di nuovo amici e soprattutto pronti a diventare nonni per la prima volta grazie alla loro primogenita, che hanno cresciuto insieme nonostante il loro amore sia finito da molto tempo.