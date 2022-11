Aurora Ramazzotti incinta: “Il glam che mi fa dimenticare che non mi entrano più le scarpe”

Il corpo che cambia durante la gravidanza è il tassello di un viaggio incredibile e stupefacente. Lo sa bene Aurora Ramazzotti alle prese con la sua prima gravidanza e con la nuova percezione di se stessa, aspetti che di frequente racconta attraverso Instagram. Lo ha fatto proprio di recente parlando dei suoi piedi: Aurora ha pubblicato una serie di scatti accompagnati da una didascalia ironica, che è un po’ la dimostrazione di come stia vivendo questi momenti speciali.

Aurora Ramazzotti, il racconto di come sta cambiando il suo corpo

Da quando ha deciso di annunciare la gravidanza, Aurora Ramazzotti non si nasconde più. Lo aveva fatto – comprensibilmente – all’inizio, quando quello che stava vivendo era ancora un segreto speciale da custodire tra lei e i suoi cari. Il gossip aveva anticipato la notizia ma lei aveva aspettato comunque i suoi tempi e, arrivato il momento giusto, aveva rivelato di essere incinta con un video e una piccola frecciatina intrisa di ironia.

Da allora Aurora racconta tanto dei momenti speciali che sta vivendo. Una vita che cresce, la scoperta del sesso del nascituro, le emozioni grandi che si provano mentre si intraprende un percorso tutto nuovo. Fatto anche di cambiamenti, come quelli che avvengono al corpo di una donna incinta. Aurora ci scherza su, lo ha fatto spesso: dal fiuto sopraffino, agli abiti che si devono adattare alle nuove forme. Ma non solo perché, come ha rivelato, a non starle più sono anche le scarpe.

Lo ha raccontato con la sua consueta ironia, scrivendolo a corredo di una serie di scatti, in cui è truccata prima di una giornata di shooting: “Glam che mi sta facendo momentaneamente dimenticare il fatto che già non mi entrino più le scarpe“, ha scritto.

Nelle storie, qualche ora prima di pubblicare il nuovo post Instagram, aveva già anticipato che i piedi le si sono gonfiati spiegando: “Buongiornissimo ho due pagnotte al posto dei piedi non mi si chiudono le scarpe”.

Poco tempo prima era stata la volta dei vestiti, perché per quanto ci si tenga in forma (lei lo fa e mostra su Instagram le sue sessioni di allenamento) una vita che cresce dentro il proprio corpo cambia tutto: trasforma per accogliere e fare spazio. Ed è proprio quello che sta accadendo a lei, che accetta con serenità i piccoli cambiamenti.

Dal look minimal chic bianco e nero, a outfit più moderni come il crop top che lasciava scoperto il pancino, fino al mix di colori accesi per il gender reveal party, Aurora Ramazzotti sta vivendo questa gravidanza all’insegna dell’eleganza e della moda.

Aurora Ramazzotti, le rivelazioni sulla gravidanza

In questi mesi Aurora Ramazzotti ha fatto anche qualche piccola emozionante rivelazione in merito alla gravidanza. Come quando ha condiviso l’immagine che la ritraeva con mamma Michelle Hunziker nel momento in cui hanno letto il test positivo: un retroscena molto dolce, che aveva deciso di condividere nelle storie Instagram.

E, sempre in merito alla condivisione, Aurora ha anche fatto sapere di fare spesso brutti sogni: “Da quando sono incinta faccio incubi tutte le notti. Tutte le paure che non si manifestano di giorno me le ricorda il mio inconscio di notte. Poi svegliandomi tre, quattro, volte per andare in bagno o ne ricomincio uno nuovo oppure faccio il sequel di quello appena finito. È normale?”.

Insomma, come è normale che sia, Aurora sta vivendo la gravidanza come una bellissima altalena di emozioni, che spesso condivide con chi la segue con affetto. Ora, infatti, è il momento di raccontarsi, prima invece era quello del silenzio per capire e vivere nella riservatezza i primi mesi: “È stata una scelta consapevole e necessaria. Ne avevo bisogno per capirci qualcosa di quello che sta accadendo in questo momento”, aveva detto.