Aurora Ramazzotti scherza sul pancione e svela la data del parto

La gravidanza di Aurora Ramazzotti, mostrata sui social, è uno dei temi del momento: la sua grande gioia, tuttavia, è spesso influenzata dalla sua sorpresa nell’osservare i cambiamenti del corpo. La giovane influencer si sta preparando per diventare mamma: dopo il trasloco nella nuova casa con il suo fidanzato, Goffredo Cerza, ha iniziato a occuparsi di tutti gli aspetti legati all’arrivo del bambino, un maschietto. Su Instagram, ha mostrato il suo pancione e ha svelato il mese di gravidanza.

Aurora Ramazzotti parla della gravidanza su Instagram

Ha sempre usato i social per discutere apertamente di temi importanti, e per questo motivo ha ricevuto svariate critiche. Da quando è incinta, ha continuato a parlare di attualità, ma ha introdotto un nuovo argomento: la sua gravidanza. Che sta procedendo per il meglio, dopo l’iniziale reticenza nel confermare lo scoop di Alfonso Signorini. Su Instagram, non si è mai tirata indietro: tra look in gravidanza e osservare i cambiamenti del corpo, il suo è un racconto intimo e privato.

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha condiviso un video su Instagram dove ha “scherzato” sul pancione – la sua ironia sta conquistando i follower – e ha anche rivelato il mese del suo stato gestazionale, dando così modo di fare un po’ di conti. Quando nascerà il primo figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza?

Aurora Ramazzotti: la data presunta del parto

“Volevo condividere con voi, amici dei social, le dimensioni della mia pancia. Sono a 21 settimane e tre giorni, per i meno intenditori neanche a 6 mesi, sabato entro nel sesto mese. Tra due mesi mi portano in giro con una carriola“, tra ironia e la sua solita verve, per cui in tanti hanno iniziato a seguirla e ad appassionarsi alla sua vita, la Ramazzotti ha così svelato la data presunta del parto.

Facendo due conti, il piccolo potrebbe nascere a marzo, anche se è ancora presto per stabilire una data precisa, ovviamente. La felicità dei futuri nonni è alle stelle: del resto, quando è stata pubblicata la notizia della sua dolce attesa, il settimanale Chi ha sottolineato l’incredibile gioia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti. Quest’ultimo ha anche raccontato come sarà da nonno.

Come sta vivendo la gravidanza

Ogni gravidanza è diversa, in parte: Aurora Ramazzotti, nonostante l’ironia, ha posto spesso l’accento sui risvolti fisici e psicologici della dolce attesa. Un esempio è quando ha raccontato degli incubi ogni notte. Perché aspettare una nuova vita influenza lo stato mentale, con paure e momenti di difficoltà normalissimi per una donna, ma anche dubbi e domande. Per fortuna, però, c’è sempre il glamour che le fa bene: la sua immancabile ironia è un’armatura, un modo per combattere gli incubi.

“Faccio incubi tutte le notti. Tutte le paure che non si manifestano di giorno me le ricorda il mio inconscio di notte”, molte mamme hanno anche commentato su Instagram dicendole che è perfettamente normale e che non c’è nulla da temere. Presto diventerà mamma, e il 5 dicembre compirà 26 anni. Ci sarà tempo per una grande festa, la prima da “futura mamma”.

