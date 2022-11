Aurora Ramazzotti, in dolce attesa è ancora più bella: l’abito total black le sta d’incanto

Fonte: IPA Aurora Ramazzotti: mamma Michelle Hunziker, fidanzato, look e Instagram

Dicono che la gravidanza renda più belle, e in effetti Aurora Ramazzotti sembra splendere più che mai. Soprattutto ora che le sue forme diventano sempre più morbide e il pancione conquista (letteralmente) la scena. Certo, la giovane conduttrice ha comunque deciso di non mettere da parte la sua sensualità, e il look che ha sfoggiato per un’occasione speciale accanto al fidanzato Goffredo è davvero strepitoso.

Aurora Ramazzotti, l’abito total black (e il pancione in vista)

Fino a qualche giorno fa poteva passare ancora inosservato, ma ormai è lui il protagonista di ogni scatto social che Aurora Ramazzotti condivide con i suoi fan: il pancione non si può più nascondere, e anzi la figlia di Michelle Hunziker ha deciso di mostrarlo senza remore in una splendida serie di foto che hanno conquistato i follower. Nei giorni scorsi, lei e il suo fidanzato Goffredo Cerza si sono concessi qualche giorno di relax in alta montagna, tra passeggiate nei boschi e bagni caldi. Per l’occasione, Aurora ha sfoggiato un bikini delizioso, il primo in cui finalmente si notano le sue morbide curve.

Tornata a casa e ai suoi tanti impegni, la Ramazzotti non si è lasciata sfuggire un invito importante: stiamo parlando della Charity Dinner Gala, la serata di chiusura di Convivio 2022. Un appuntamento imperdibile per tante star come Elisabetta Gregoraci, che ha partecipato alla cena di beneficenza con un look spettacolare. Di certo, Aurora ha attirato l’attenzione di tutti i presenti: accanto a Goffredo, spiccava per bellezza e sensualità. Sì, perché la gravidanza non l’ha spinta ad adottare abiti premaman puntando solamente alla comodità.

Per la serata di gran gala, la giovane conduttrice ha scelto un abito lungo nero che fascia il suo ventre morbido, mettendolo ancor più in risalto. E il cut out sotto il seno è il tocco audace al quale non ha voluto rinunciare, ottenendo un effetto strepitoso. Aurora Ramazzotti e il suo compagno, più innamorati che mai, hanno conquistato tutti: su Instagram, dove la figlia di Michelle ha condiviso le foto dell’evento, sono tantissimi i complimenti dei fan che hanno decretato – per l’ennesima volta – quanto la giovane coppia sia amata dal pubblico social.

Aurora Ramazzotti, splendida in gravidanza

Durante l’estate, si sono rincorse le indiscrezioni sulla presunta gravidanza di Aurora Ramazzotti, che avevano trovato una parziale conferma sulle pagine del settimanale Chi. Tuttavia, la conduttrice ha voluto attendere un pochino prima di dare la lieta novella: lo ha fatto con un divertentissimo video condiviso su Instagram, quello che i suoi fan ormai attendevano con grande impazienza. Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, pronti a diventare nonni, non hanno nascosto la loro gioia immensa. E l’abbraccio di famiglia durante il baby shower, quando Aurora ha scoperto di essere in dolce attesa di un maschietto, è l’emblema dell’amore.

In queste settimane, la Ramazzotti sta rivoluzionando il suo guardaroba. Sempre molto attenta al look, dividendosi equamente tra outfit più sportivi (da vera amante della palestra) e abiti eleganti, ora deve fare i conti con la pancia che cresce – e i pantaloni che non si chiudono più. I suoi primi look premaman sono deliziosi, e siamo sicuri che nei prossimi mesi saprà reinventarsi per essere sempre al top anche con il pancione.