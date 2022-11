Elisabetta Gregoraci sensuale come non mai su Instagram: mini dress e strass

Un fisico perfetto, un abito che mette in mostra gambe e décolleté e strass a illuminare la sua bellezza: Elisabetta Gregoraci si è mostrata sensuale come non mai su Instagram, dove ha pubblicato alcune storie che mostrano il look sfoggiato durante la serata di chiusura di Convivio 2022: una cena di beneficenza con parata di stelle. E tra le più brillanti c’era proprio Elisabetta che, per l’occasione, ha optato per un mini dress nero, dall’effetto wow assicurato grazie a tantissimi cristalli.

Elisabetta Gregoraci, il look sensuale e scintillante

Con un fisico come il suo, Elisabetta Gregoraci può osare senza timori: lo ha fatto in occasione della serata di gala e beneficenza di Convivio 2022 la manifestazione ideata da Gianni Versace nel 1992. Si tratta di un evento, giunto alla sua 30esima edizione, che ha come scopo quello di raccogliere fondi a favore di ANLAIDS, realtà no profit che lotta contro l’HIV.

Ed era presente una parata di stelle alla cena di beneficenza, tra queste ha brillato Elisabetta Gregoraci grazie a un look che ha saputo catturare l’attenzione ed essere al tempo stesso sensuale ed elegante.

La conduttrice, infatti, ha indossato un mini dress nero che lasciava scoperte le sue bellissime gambe. E lunghissime, grazie a sandali alti e ricoperti di strass. Così come scintillava l’abito, impreziosito da inserti di cristallo sui fianchi, al collo e che facevano capolino dalla gonna. A completare il look un bellissimo scollo a cuore che metteva in mostra il décolleté.

Il dettaglio del collo ricoperto di cristalli ha richiesto un’acconciatura alta, un morbido chignon per mettere in evidenza uno dei punti forti del look. Elisabetta quindi ha raccolto i suoi lunghi capelli neri e alle orecchie ha sfoggiato dei quadrifogli in oro bianco e diamanti. Parola d’ordine brillare ed Elisabetta Gregoraci lo ha fatto con stile ed eleganza.

Il trucco metteva in evidenza lo sguardo della conduttrice, mentre per le labbra è stato scelto un tono nude. Sensuale come non mai, e bellissima, Elisabetta ha incantato con il suo stile unico.

Elisabetta Gregoraci, le sue lezioni di stile

Elisabetta Gregoraci ci regala molto spesso delle vere e proprie lezioni di stile: i suoi look in ogni occasione riescono a essere perfetti, ma anche di carattere. Difficile che sbagli un outfit e, anche in quel caso, non si tratta di grossi scivoloni, quanto di piccole sviste.

Di recente ha regalato ai suoi follower su Instagram alcuni look perfetti da sfoggiare in vacanza, come dimostrano le immagini condivise sul suo profilo mentre si trovava a New York con il figlio Nathan Falco: uno stile rock e perfetto per passeggiare alla scoperta della Grande Mela. Ma come dimenticare gli abiti che ha indossato nel corso di Battiti Live la scorsa estate? Tra cut out, colori e una spiccata sensibilità per la moda. Divina anche a Venezia vestita con pizzo nero e top – lingerie.

Bella per le occasioni speciali, favolosa quando condivide scatti e momenti delle sue giornate, divertente quando si traveste. Proprio a New York, infatti, Elisabetta ha partecipato a un party di Halloween con l’ex Flavio Briatore, il loro figlio Nathan Falco e Leni Klum, nata dalla relazione precedente tra l’imprenditore e la top model Heidi Klum. In quella occasione la conduttrice ha indossato un look molto sexy composto da body rosso e nero e calze a rete.

