Elisabetta Gregoraci incanta con un Little Black Dress da manuale: il look

Tra semplicità e seduzione, Elisabetta Gregoraci ha lasciato tutti a bocca aperta con un abitino nero dal fascino eterno: tutti i dettagli

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Ansa/IPA Elisabetta Gregoraci, 10 look audaci che solo lei può indossare

Iconico, sempreverde e sempre assolutamente cool: è questa la fama del cosiddetto Little Black Dress o, più semplicemente, LBD, da che mondo è mondo alleato di stile per eccellenza di ogni donna. E di ogni generazione. C’è in ballo molto più che un semplice abito nero, in fondo: emblema dell’eleganza più fine, ha attraversato ere e tendenze senza mai perdere un grammo del proprio insito fascino, ergendosi a presenza fondamentale nel perfetto guardaroba capsula.

Fu per prima Coco Chanel a consacrarlo come eterno must-have, negli anni Venti, e di lì in avanti il resto è storia. Vero e proprio manifesto di stile, in grado di adattarsi ad ogni epoca e occasione, lo abbiamo visto anche quest’anno reinterpretato in passerella con nuove forme e dettagli, ma sempre rigorosamente fedele alla sua essenza. Poteva Elisabetta Gregoraci, fashion addicted fino all’osso, farsene mancare uno all’interno del proprio armadio? Ovviamente la risposta è no.

Elisabetta Gregoraci, il suo Little Black Dress è perfetto

Al motto di “Febbraio >>>> qualsiasi altro mese” Elisabetta Gregoraci ha postato su Instagram i momenti topici di questo secondo capitolo dell’anno: ad aprire il carosello, tra uno scatto e l’altro, è un selfie allo specchio in cui indossa l’abitino corto e nero che tutte noi vorremmo all’interno della nostra collezione fashion.

Si tratta di un modello firmato Simona Corsellini decisamente minimal, dalla riconoscibile silhouette asciutta e con gonna a ruota, caratterizzato da un profondo — e sensualissimo — scollo a “V” e da delle lunghe maniche aderenti. Un Little Black Dress da manuale, in poche parole, uno di quelli lì sempre pronto a salvare il look quando serve. Persino quello di San Valentino 2026.

Ecco poi completare la furbissima mise dei gioielli d’oro, un paio di collant neri velati e degli stivali al ginocchio, dalla linea aderente.

Non possono mancare, ovviamente, nemmeno la solita piega leggermente mossa e quel make-up intenso sugli occhi che contraddistinguono da sempre l’immagine della conduttrice.

Elisabetta Gregoraci sul rapporto speciale con il figlio Nathan Falco

Costantemente divisa per lavoro tra Montecarlo e Milano, Elisabetta Gregoraci si tiene quantomeno impegnata: i suoi momenti preferiti, però, restano comunque quelli in famiglia, specie se con Nathan Falco, da qualche tempo lontano da casa per il college.

Non è affatto raro sentirla parlare con orgoglio del figlio adolescente, nei salotti tv oppure sui social, insieme alle sue “amiche virtuali”. In una recente intervista, infatti, aveva parlato del legame speciale che li lega: “Mi piace questo rapporto che ho con lui, spero di mantenerlo. Non sarà facile, ma questo rapporto un po’ mamma amica a me piace tantissimo”.

A domanda diretta, aveva anche raccontato come riesca a mantenere una presenza costante nella vita del ragazzo nonostante i numerosissimi impegni: “Per fortuna riesco a vederlo sempre tutti i weekend, poi martedì, mercoledì scappo, vado a Ginevra e ci vediamo, facciamo le nostre cenette, le nostre cose”, ha spiegato.

Per poi aggiungere: “Bisogna lasciarli andare. Non sono nostri, cioè sono nostri ma in parte, quindi è giusto che facciano le loro esperienze di vita, e lui è tanto precoce in tutto”.

Scopri i personaggi in trend, le storie del momento e molto altro.

Dove? Sul canale WhatsApp di DiLei! Seguici su WhatsApp