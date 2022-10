Ha preso il via il 13 ottobre la Festa del Cinema di Roma che finirà il giorno 23; per l'evento che mette in risalto la settima arte sono arrivati e sono in arrivo tantissimi ospiti amati del cinema e dello spettacolo. Tra le star internazionali e italiane, anche Elisabetta Gregoraci ha sfilato sul red carpet della Capitale per il corto La Cura, di cui è protagonista.