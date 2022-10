Festa del Cinema di Roma, cosa c’è da sapere: eventi e ospiti più attesi

Festa del Cinema di Roma, i baci più belli sul red carpet

La Festa del Cinema di Roma sta per tornare per l’edizione del 2022: più di una settimana dedicata alla settima arte con un programma colmo di eventi, film e ospiti italiani e internazionali attesissimi durante le varie giornate nella Capitale. Scopriamo insieme tutto ciò che c’è da sapere e quali saranno le star presenti.

Date e biglietti per la Festa del Cinema di Roma

Anche quest’anno è arrivato il momento della Festa del Cinema di Roma per la sua diciassettesima edizione diretta da Paola Malanga. La città eterna sarà ancora una volta lo scenario perfetto per celebrare la settima arte in tutte le sue forme dopo il grande successo del precedente anno.

Dal 13 al 23 ottobre, infatti, Roma sarà protagonista di un evento atteso non solo dagli italiani, ma da tutti gli appassionati di cinema nelle sue mille sfaccettature, e la direttrice ha spiegato tutto l’impegno messo per l’organizzazione. Lo ha fatto durante la conferenza di presentazione all’Auditorium Parco della Musica, come riportato da Sky Tg24: “In cinque mesi abbiamo cercato di dare colore a questa festa/festival. Una festa che respira l’aria del tempo, del presente che porta ancora i segni di due anni di pandemia, della guerra in Ucraina, quindi in varie sezioni troverete questi fil rouge”, ha spiegato.

Per chiunque volesse partecipare alle prime dei film previsti nel programma, l’acquisto dei biglietti per la prenotazione del proprio posto si può svolgere esclusivamente online attraverso i siti ufficiali dell’evento.

Festa del Cinema di Roma: gli ospiti più attesi

Come ogni anno, sono tantissimi gli ospiti attesi soprattutto sul red carpet. Tra i nomi confermati, appaiono quelli di attori e attrici che negli anni hanno preso parte alla storia del cinema. Jennifer Lawrence è tra questi: la star di Hunger Games, sarà presente con il suo film interpretato e prodotto proprio da lei e intitolato Causeway.

Ci saranno anche Ethan Hawke, Sally Hawkins, Ewan McGregor, Isabelle Huppers, e ancora Marco Giallini, Edoardo Leo, Pierfrancesco Favino, Riccardo Scamarcio, Michele Placido e tantissimi altri.

Tra i film più mainstream, è sicuramente molto atteso Il ritorno di Stefano Chiantini con protagonista Emma Marrone, che negli ultimi anni ha dimostrato di saper variare con il suo talento riscontrando grandissimo successo. Questo, però, farà parte di Alice nella Città, sezione parallela della Festa del Cinema di Roma.

Durante le giornate che vanno dal 13 al 23 ottobre, è prevista anche una sezione chiamata Paso Doble che prevede una serie di incontri con due personaggi che parleranno di cinema tra loro.

L’omaggio a Luciano Pavarotti e altri eventi

Per la Festa del Cinema di Roma, è stato annunciato il film Il Colibrì di Francesca Archibugi per l’apertura, ma non è l’unico evento della prima giornata nella Capitale.

Il 13 ottobre, infatti, verrà anche consegnato il premio alla carriera a James Ivory e si svolgerà un omaggio al grande Luciano Pavarotti, che ha da poco conquistato la sua stella sulla Walk Of Fame di Hollywood per la sua immensa carriera, per la sua musica e la sua arte conosciuta e amata in tutto il mondo.