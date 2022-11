Aurora Ramazzotti, su Instagram la prima foto del pancione in bikini

Fonte: IPA Aurora Ramazzotti: mamma Michelle Hunziker, fidanzato, look e Instagram

Aurora Ramazzotti ha scelto di postare, per la prima volta dall’annuncio della sua gravidanza, uno scatto integrale in bikini, per mostrare il pancione che cresce. La giovane conduttrice, che aspetta il primo figlio, un maschietto, dal fidanzato Goffredo Cerza, ha trascorso un romantico fine settimana in montagna con lui, una pausa relax dopo la tensione di queste ultime settimane, sempre al centro dei riflettori per il lieto evento. Aurora è apparsa serena, e ha scelto di mostrare il suo corpo in evoluzione ai fan.

Aurora Ramazzotti mostra il pancione per la prima volta

Sarà pur vero che abbiamo visto le sue forme in crescita in tutti gli scatti o storie dell’ultimo mese, ma è la prima volta che Aurora Ramazzotti, in dolce attesa, mostra il pancino (ormai quasi un pancione) in versione integrale, senza abiti larghi a mascherarlo o coprirlo.

Prima la scelta di non confermare o smentire subito la notizia, poi la scelta di non mostrare le sue curve, la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha scelto di regalarsi un po’ di privacy in questi primi mesi di gravidanza, ma oggi ha scelto di mostrarsi, in tutta la sua luminosità, ai suoi fan.

Un bikini e via, eccolo il pancione tanto atteso, mentre Aurora è a bordo piscina nella sua vacanza di relax in montagna, con il fidanzato Goffredo Cerza. La coppia, infatti, si è concessa qualche giorno in un resort a Sauris di Sotto, in Friuli-Venezia Giulia. La ragazza ha raccontato le sue giornate tra passeggiate, natura e aria pulita, ed è stata l’occasione giusta per mostrare come è cambiato il suo corpo con la gravidanza.

“Rigenerati d’amore al 100%” ha scritto come didascalia al post, che in poche ore ha già toccato i 100mila like. Insomma, una curiosità per molti, che la Ramazzotti ha deciso di esaudire con questa cliccatissima immagine social. In attesa del fiocco azzurro, che dovrebbe arrivare a gennaio, la coppia preferisce usare i propri social per qualsiasi aggiornamento: per ora nessuna ospitata tv o intervista è in programma, nonostante le tante richieste.

Aurora Ramazzotti: “Indosso solo abiti premaman”

La riservatezza di Aurora Ramazzotti ha lasciato spazio a queste splendide immagini della sua gravidanza, come l’ultima, in bikini, nella quale mostra fiera il pancione.

“Le critiche non mi toccano più” aveva detto qualche tempo fa la ragazza, riferendosi ai tanti haters che attaccano lei e le altre donne del mondo dello spettacolo sui social. Anzi, è lei stessa a ironizzare sulle sue forme che crescono: “Mi fa ridere che vi sia piaciuto così tanto il look della storia precedente – ha scritto nei giorni scorsi nelle storie di Instagram – volevo informarvi che sono tutti abiti premaman perché non mi sta più niente“.

Insomma, quando hai una mamma come Michelle Hunziker, regina dell’ironia e dell’autoironia, sai come non prenderti mai sul serio. Non solo, il suo può essere anche un messaggio alle ragazze della sua età che la seguono, anch’esse in dolce attesa, che spesso si sentono a disagio nel non saper più cosa indossare in gravidanza e con gli abiti premaman.