“Aurora Ramazzotti di nuovo incinta”: la risposta non lascia dubbi

Aurora Ramazzotti ha da poco dato alla luce il suo primo figlio, il piccolo Cesare che è l’orgoglio di mamma e papà, ma anche di nonna Michelle Hunziker e nonno Eros Ramazzotti. L’arrivo di un bimbo in famiglia è un evento che rimette tutto in discussione, con alti e bassi certamente ma sempre con una ventata di amore e dolcezza. Che poi sono il sale della vita.

La giovane influencer ha trovato la sua dimensione al fianco di Goffredo Cerza, tanto che si è parlato di nozze sempre più vicine, ma nel frattempo c’è chi vocifera già di una seconda gravidanza. Aurora è di nuovo incinta? Ci ha pensato lei stessa a fugare ogni dubbio.

Aurora Ramazzotti di nuovo incinta, la sua risposta epica

Che ci volete fare? Aurora Ramazzotti è sempre sulla bocca di tutti. Vuoi per i genitori super famosi – Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, mica poco -, vuoi per il suo dorato mondo social fatto di momenti felici e battaglie personali, il tutto condito da una sana e spontanea ironia che l’ha resa certamente molto amata da una buona fetta di follower (ne conta oltre 2 milioni). Non mancano le critiche – come sempre – ma Aurora nel tempo ci ha insegnato che vi si può planare sopra con leggerezza. In fondo che peso possiamo dare a degli estranei che si permettono di metter bocca su tutto quello che facciamo?

La figlia di Eros e Michelle sta pian piano costruendo la sua famiglia al fianco del compagno Goffredo Cerza, col quale potrebbe convolare presto a nozze, e ha da poco accolto tra le sue braccia il piccolo Cesare, orgoglio di mamma e papà.

Che sia già pronta a una seconda gravidanza? Saranno state le immagini in bikini completamente al naturale a trarre in inganno qualche osservatore distratto, eppure c’è chi in questi giorni vocifera proprio sul fatto che l’influencer possa essere già in dolce attesa di un altro figlio. Cosa non impossibile, ma alquanto improbabile in effetti. La dolce Aurora si è limitata a mettere in bella mostra con sommo orgoglio il suo fisico post-parto che, come quello di qualsiasi altra donna che ha affrontato una gravidanza, è inevitabilmente segnato anche da qualche chilo in più.

Alla fine ci ha pensato lei stessa a mettere a tacere una volta e per tutte tale indiscrezione, con una risposta scherzosa quanto basta per strapparci un sorriso. Così alla domanda “Incinta del secondo?” posta da uno dei suoi follower ha risposto “No, del dessert”. Aurora Ramazzotti non si smentisce mai (e la adoriamo per questo).

Aurora Ramazzotti in lacrime alle nozze (dell’amica)

La prima estate con il piccolo Cesare sarà di certo indimenticabile per Aurora Ramazzotti e per il compagno Goffredo Cerza. Le prime giornate in spiaggia, le tiepide passeggiate al parco e tutte quelle piccole, grandi scoperte che coinvolgono sia i neo genitori che il bambino. Questo splendido idillio è soltanto all’inizio.

Qualche tempo fa si è vociferato delle possibili nozze della coppia, proprio durante questo 2023. Ma la verità è che al momento l’abito bianco non sembra proprio rientrare tra i piani dell’influencer, impegnata a imparare il “mestiere” della mamma. Le uniche nozze che l’hanno fatta commuovere (al momento) sono state quelle di una cara amica, celebrate lo scorso weekend e alle quali ha preso parte in qualità di damigella anche grazie all’aiuto di mamma (anzi, nonna) Michelle Hunziker, che non vede l’ora di occuparsi del piccolo nipotino.

C’è un tempo per tutto, in fondo. E questo per Aurora e Goffredo è il tempo per godersi la nuova avventura da genitori, istante per istante.