Michelle Hunziker in bikini su Instagram: “La nonna più bella del mondo”

Fonte: IPA Michelle Hunziker, 10 look che hanno fatto la storia (e lasciato senza fiato)

Dopo il bikini (pazzesco) sulla neve, per Michelle Hunziker è tempo di vacanza. La conduttrice ha condiviso su Instagram uno scatto mozzafiato: in barca, al mare, posa statuaria e sguardo verso l’orizzonte. Numerosi i commenti positivi sotto al suo post: “La nonna più bella del mondo”. E non è nemmeno la prima volta che i suoi fan scrivono apprezzamenti simili. In effetti, la Hunziker è spaziale: 46 anni e non sentirli (per niente).

Michelle Hunziker, posa statuaria in bikini su Instagram

Un due pezzi incredibile: leopardato, come vuole la tendenza estiva del 2023. La foto in costume da bagno di Michelle Hunziker ha scatenato tantissimi commenti positivi. Nulla di nuovo sotto il sole, dobbiamo dirlo: abbiamo forse già dimenticato lo scatto in costume sulla neve? Superlativa, ovviamente, anche in quell’occasione. Ma come fa a mantenersi così in forma? Perché, sì, ammettiamolo senza problemi: la Hunziker, 46 anni, nonna di Cesare da pochi mesi, si mantiene super in forma.

Una foto che, in effetti, non può che farci alzare in piedi ad applaudire la sua (enorme) costanza nell’allenamento e nel mantenere uno stile di vita sano. Perché, al netto della genetica, dietro il fisico di Michelle Hunziker c’è anche un grande lavoro di costanza, pazienza, dedizione all’attività fisica. La conduttrice non ne ha mai fatto mistero: il suo segreto di bellezza? Essere super attiva.

Le reazioni dei fan su Instagram

Scatenati i fan della Hunziker su Instagram, dove ovviamente hanno commentato in modo super positivo lo scatto della conduttrice. “Che fisico. Ragazzi, questa è una nonna”. O ancora: “E le ventenni mute”. Non manca un ulteriore riferimento al nuovo arrivo in famiglia. “La nonna più bella del mondo“. Molti, in ogni caso, hanno lodato proprio la sua “Costanza, disciplina e pazienza! La mentalità da atleta fa una differenza immane”.

I segreti di bellezza di Michelle Hunziker

Il 24 gennaio 2023 Michelle Hunziker ha compiuto 46 anni. Mamma e nonna giovanissima, è sempre stata ammirata dalle fan per la sua personalità frizzante e solare, ma non solo: è di una bellezza rara. La sua energia positiva sembra inesauribile, ed è forse (anche) per questo che riesce a mantenersi così in forma, a sostegno della teoria che per stare davvero bene, bisogna ancor prima essere in pace (e felici) con se stesse.

Tre volte mamma, una volta nonna (del piccolo Cesare, nato nel 2023, figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza), 100 progetti sempre in corso, 1000 pensieri in testa. Ma quali sono i suoi segreti di bellezza? La Hunziker non si ferma mai, è appassionata di nutrizione e ama fare attività fisica. Ma la sua è una “dieta del buonumore”, improntata non sulle restrizioni.

“Guai a nutrirsi soltanto con un’insalatina e pensare di avere fatto bene! Per chi è appassionata di nutrizione come me, vi rivelo che ogni giorno mangio 125 grammi di proteine, 140 di carboidrati e 50 di grassi”, ha rivelato al settimanale Chi. Per 6 giorni a settimana, cerca ovviamente di seguire un regime alimentare sano, ma c’è un giorno per eventuali sgarri. Per mantenersi in forma dopo i 40 anni, la regola è semplicemente una: impegno quotidiano. Parola di Michelle Hunziker.