Michelle Hunziker in costume rosso sulla neve a 46 anni: superlativa su Instagram

Michelle Hunziker è in Svizzera dove ha voluto provare l’ebrezza di sfidare ghiaccio e freddo posando in costume da bagno sulla neve. Le foto sono state condivise sul suo profilo Instagram e hanno fatto girare la testa a tutti. Semplicemente perfetta a 46 anni.

Michelle Hunziker in costume sul ghiacciaio

Prima di concedersi le meritate ferie al mare dove ci delizierà come ogni anno con scatti conturbanti in bikini, Michelle Hunziker è andata sul ghiacciaio dello Jungfrau in Svizzera. E qui ha posato in costume a una temperatura da ibernazione, ben -6 gradi. La presentatrice indossa come abbiamo detto un costume intero rosso fuoco, un evidente richiamo alla bandiera del suo Paese di origine, con scollo a V, arricciato in vita e schiena scoperta. Ai piedi degli scarponi arancioni e calze nere lunghe fino alla caviglia.

In una foto Michelle posa a tre quarti, inginocchiata, braccia incrociate su un ginocchio, viso rivolto all’obiettivo fotografico. La Hunziker è semplicemente un incanto. Nella seconda immagine invece è in piedi, statuaria, con le braccia conserte e lo sguardo ammaliante. Trucco e parrucco esaltano la sua sensualità. Il caschetto biondo è ultra liscio, gli occhi sono allungati sapientemente dalla matita nera, le labbra sono color carne. Molto bella anche la manicure a mandorla con smalto bianco effetto latte.

A commento delle sue foto scrive la bella Michelle: “Ho sempre voluto provare l’ebrezza di farmi congelare le ciapet ad alta quota a -6° 🥶 a adesso vi lancio la sfida!”. Inutile dire che a 46 anni è uno schianto.

Michelle Hunziker, nonna superlativa a 46 anni

I complimenti su Instagram non si sprecano e non mancano i riferimenti al fatto che la Hunziker è appena diventata nonna. Sua figlia Aurora Ramazzotti ha infatti dato alla luce il piccolo Cesare lo scorso 30 marzo. Certo una nonna bella come lei fa invidia a molti. E così qualcuno ironizza: “Mia nonna non si faceva le foto così”; e ancora: “Una nonna così nn si era mai vista.” “CHE NONNA❤️”; “L’unica nonna che dice “scopriti che fa freddo!” 😂❤️ UNICA!”.

Altri in riferimento alla sua sfolgorante bellezza scrivono: “Te credo che poi se sciolgono i ghiacciai”. Mentre altri sottolineano la perfetta forma fisica di Michelle che, classe 1977, può permettersi di farsi fotografare così: “46 anni ragazzi …”.

Ma a riconoscere il suo fascino e la sua bravura non sono solo gli uomini ma anche le donne come scrive una sua fan su Instagram: “Da donna a donna ti faccio i miei complimenti perche sei esteticamente molto bella nel mondo dello spettacolo ce ne sono altre ma tu hai di più, perché sei autoironica , intelligente, sai fare un po’ di tutto sai condurre uno spettacolo ma propio una conduttrice di primo livello 🔝in certi momenti ti dimentichi che hai tette e chiappette belle 😄😉perche sai di averle ma in quel momento tiri fuori tutto quello che hai perche tu hai di più e in quel momento non ti servono 😉”.

Le foto di Michelle Hunziker in costume sulla neve sono già leggenda e tra le migliaia di cuoricini che arrivano c’è anche quello di Pier Francesco Boschi, fratello di Maria Elena