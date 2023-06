Aurora Ramazzotti svela il tatuaggio inedito: è una dedica dolcissima

Fonte: IPA Aurora Ramazzotti, vita da mamma: le foto della polemica

Nuovo tatuaggio per Aurora Ramazzotti. La giovane conduttrice, figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, ha deciso di regalarsi un inedito disegno sulla pelle. Una scritta che nasconde una dedica dolcissima e che è piaciuta subito ai suoi follower. Dallo scorso marzo la Ramazzotti è mamma del piccolo Cesare, avuto dallo storico compagno Goffredo Cerza.

Aurora Ramazzotti mamma: il nuovo tatuaggio nasconde una dedica dolcissima

Aurora Ramazzotti si è tatuata il nome del figlio Cesare con tanto di cuore sul braccio. Una dedica dolcissima per il bambino, che ha inevitabilmente cambiato la vita della presentatrice. “Cuore felice”, ha scritto Aurora su Instagram, mostrando il nuovo disegno sulla sua pelle così come altri scatti random della sua quotidianità. C’è la foto in cui scherza sul divano con il neonato, l’altra in cui mette in evidenza il suo fisico post parto, tornato già alla normalità.

In un’altra immagine c’è Goffredo Cerza, il business analyst al quale Aurora Ramazzotti è legata da ben sei anni, che dorme sul divano, forse perché provato dalle fatiche da neo papà. E poi ancora: uno scatto di coppia in ascensore, in cui Goffredo e Aurora sorridono complici. Molto probabilmente la coppia convolerà a nozze a breve: il sentimento che li lega è più forte che mai e dopo la nascita di Cesare si è rafforzato ulteriormente.

Aurora Ramazzotti e il tatuaggio contro gli haters: cosa significa “La tua opinione”

Oltre al nome “Cesare”, Aurora Ramazzotti si è tatuata sulla pelle un’altra scritta, ovvero “La tua opinione” con una barra che la cancella. La conduttrice l’ha tatuata sulla schiena. Aurora si è rivolta a Tatuaggi male, il tatuatore diventato iconico con le scritte “cancellate” e imperfette che nascondono messaggi particolari e critiche sociali.

Complice il fatto che negli ultimi mesi si è ritrovata a ricevere innumerevoli commenti e consigli indesiderati, la Ramazzotti ha pensato bene di lasciarsi imprimere sulla spalla destra una scritta del genere, dal significato decisamente profondo. Un modo geniale per rispondere ad haters e leoni da tastiera che, troppe volte, l’hanno criticata immeritatamente.

Tutti i tatuaggi di Aurora Ramazzotti e i loro significati

Aurora Ramazzotti ha diversi tatuaggi. Sul polso destro ha una sorta di corona con sotto un cilindro in rosso, il cui significato non è mai stato svelato. Sulla schiena, più precisamente sotto la nuca, c’è invece un cuore anatomico avvolto da fiori ed è dedicato alla sua famiglia: non solo i suoi genitori ma anche i suoi quattro fratelli.

Nella parte posteriore del braccio Aurora Ramazzotti ha tatuato la scritta “Ma il tuo sorriso resta”. Si tratta del verso della canzone che Pino Daniele ha dedicato alla figlia Sara, migliore amica di Aurora. La Daniele ha nello stesso punto del corpo delle parole tratte da “L’Aurora”, il pezzo che Eros ha dedicato alla sua primogenita dopo la sua nascita.

Oltre al cuore dietro la nuca, anche la scritta che Aurora ha sul polso è un omaggio ai genitori. Si tratta infatti di una E e di una M intrecciate, ovvero le iniziali dei genitori Eros e Michelle. In mezzo al seno c’è il contorno di una rosa a testa in giù con tanto di foglie e stelo.