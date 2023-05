Aurora Ramazzotti, la foto con Sara Daniele e il piccolo Cesare: un inno alla tenerezza

Aurora Ramazzotti e Sara Daniele sono amiche, da sempre. Il loro legame è sorto proprio nel momento in cui sono nate e, ora che una delle due è diventata mamma, il rapporto è diventato ancora più solido. Dopotutto, la foto con il piccolo Cesare Augusto dimostra tutto l’amore che la figlia minore di Pino Daniele prova per lui e per colei che potrebbe sicuramente definire una sorella. Figlie d’arte e unite da qualcosa che va oltre la semplice amicizia, sono solite trascorrere molto tempo insieme. Perfino in pandemia, quando tutti abbiamo dovuto cedere la nostra libertà per il bene comune, ha trascorso tutto il suo tempo con lei. Oggi, le immagini per festeggiare i suoi 27 anni trasmettono una tenerezza unica.

Sara Daniele con Cesare, le foto per il compleanno

27 anni si compiono una volta sola e vanno festeggiati nella maniera più giusta. Per questo, Aurora Ramazzotti ha deciso di celebrare la sua grande amica attraverso un carosello di foto che racconta moltissimo del loro rapporto, che va ben oltre la più banale amicizia: “Zia Sara Daniele oggi compie 27 anni. Auguri sorella mia, a tanti altri pianti d’emozione insieme”.

Nella prima foto del carousel comparso su Instagram, vediamo una Sara Daniele emozionatissima tenere in braccio Cesare Augusto, nato il 30 marzo 2023, ma non mancano le immagini che testimoniano la solidissima unione tra le due. La figlia di Pino Daniele era infatti presente in clinica al momento del parto, insieme a tutta la famiglia di Aurora che si è riunita in Svizzera per assistere all’evento. Impossibile, per lei, trattenere le lacrime di gioia per l’arrivo del bambino, che ha visto crescere in grembo alla sua amica fin dai primi mesi di gravidanza.

La risposta della festeggiata non è tardata ad arrivare: “Sempre. Ti amo, vi amo”. I festeggiamenti, quelli veri, sono solamente rimandati. Aurora Ramazzotti è infatti la protagonista numero uno quando si tratta di festeggiarla, la quale non si tira indietro se si tratta di restituirle il favore. Insieme, formano una coppia di amiche dalla quale prendere esempio.

Le possibili nozze con Goffredo Cerza

Il 2023 potrebbe ragionevolmente essere l’anno delle nozze di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. I due fanno coppia fissa ormai da anni e hanno coronato il sogno di avere un figlio, oggi amato da tutta la famiglia. Non vedere Sara Daniele al suo fianco, nel giorno del suo matrimonio, sarebbe quindi praticamente impossibile. Nonostante abbia 3 sorelle, più piccole, la figlia di Eros e di Michelle Hunziker ha trascorso gran parte della sua vita da figlia unica.

Il suo amore fraterno si è quindi aggrappato a Sara Daniele, che le è rimasta a fianco in ogni momento. Aurora ha fatto la sua (buona) parte quando è venuto a mancare Pino Daniele nel 2015 in maniera improvvisa. La loro unione è diventata sempre più forte e hanno saputo superare tutto insieme, anche i momenti più complicati nonostante la loro giovane età. Per la grande somiglianza che notiamo in entrambe, talvolta, sembra di vedere i loro papà ancora insieme: per Eros Ramazzotti, poi, il ricordo di Pino è ancora vivido.