Aurora Ramazzotti, niente matrimonio: il vero significato del suo anello

Fonte: IPA Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza

Manca ormai poco alla nascita del figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. Una gravidanza resa a tratti difficoltosa dalla costante attenzione mediatica, che in alcuni casi ha generato qualche fake news.

L’ultima in ordine temporale riguarda un presunto matrimonio imminente per la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. A prendere la parola è stata proprio la diretta interessata, che ha preferito non ignorare le voci in circolazione e spiegare il reale significato dell’anello che indossa.

Cosa significa l’anello di Aurora Ramazzotti

No, Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza non stanno organizzando il loro matrimonio. La notizia, totalmente ufficiosa, ha fatto il giro del web di recente. Frutto dell’avvistamento del suo splendido anello, che per molti era simbolo di un fidanzamento ufficiale.

I fan della coppia sognavano già una splendida cerimonia nell’estate 2024, ben dopo il parto della figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. Sulla giovane ne sono state dette tante di cose non vere nel corso degli anni, a partire dai tanti finti annunci di una sua gravidanza.

Stavolta ha però deciso di non restare in silenzio, affrontando il tema e definendo ufficialmente come fake news questa storia del suo imminente matrimonio. La verità è che l’anello che porta al dito, regalo del padre di suo figlio, ha un significato ben preciso, che nulla ha a che fare con le nozze.

Intervistata da Vanity Fair, Aurora Ramazzotti ha rivelato che si tratta di una pietra che appartiene alla famiglia di Goffredo Cerza: “È il regalo che mi ha fatto al compleanno. Si tratta di un promise ring e rappresenta la promessa che ci saremo sempre l’uno per l’altra. Non c’entra il matrimonio”.

Aurora Ramazzotti si confessa: che mamma sarà

La storia d’amore tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza non mostra crepe e la coppia pare molto solida. L’arrivo di un figlio non fa che rafforzare questa unione e, pur pensando al matrimonio in futuro, non è ora nei loro piani immediati.

Lei, forte delle sue esperienze, ha una visione personale in merito a tutto questo. Ne ha parlato nel corso dell’intervista, sottolineando una chiara differenza tra loro: “Oggi stare tutta la vita insieme è quasi un’utopia e io non ho avuto esempi di matrimoni duraturi. Lui ha invece i genitori che stanno insieme da 37 anni. Mi ha insegnato a pensare al futuro, immaginando di costruire qualcosa insieme”.

Il legame che li unisce, ha spiegato, va oltre il concetto di matrimonio e non vi è dubbio, la sua scelta è stata fatta: “Ho voluto lui come padre di mio figlio”. Quanto vissuto dopo la separazione dei suoi genitori le serve da lezione, spingendola a identificare l’idea di madre che vorrebbe diventare.

Parlando del suo bambino e proiettandosi al futuro, si è detta intenzionata a renderlo mentalmente aperto. Come madre intende ascoltarlo attentamente, prestando molta cura alla sua sensibilità.

Ciò vuol dire saper imporre quando necessario ma non forzare la propria visione del mondo, dei sentimenti e della vita: “Sono preparata sul gentle parenting, il rispetto dei figli, l’ascolto e il renderli indipendenti”.