Aurora Ramazzotti incinta e senza veli, come una dea della maternità

Aurora Ramazzotti ci ha coinvolto nella sua gravidanza, mostrandoci i cambiamenti del suo corpo e la gioia di accettarli senza remore, cogliendo l’occasione di ironizzarvi su. La figlia di Eros e Michelle, in fondo, è così: una giovane donna che non si prende mai troppo sul serio, sempre pronta a mostrare la parte più genuina di sé. Caratteristiche che nel tempo l’hanno resa molto amata dagli utenti di Instagram. Stavolta, però, Aurora cha davvero stupito tutti con una serie di scatti d’autore senza veli, che sono un vero e proprio inno alla maternità.

Aurora Ramazzotti incinta e senza veli negli scatti d’autore

I lunghi capelli scuri sciolti in piccole onde sulle spalle, una cascata di tulle trasparente che mostra le rotondità della gravidanza. Così Aurora Ramazzotti appare in uno degli scatti d’autore a opera di Nima Benati, realizzati per un servizio fotografico uscito su Vanity Fair. Sono le immagini di una giovane donna che, alla sua prima gravidanza, si è trasformata nell’incarnazione di una splendida dea della maternità.

La sequenza è dolce e accattivante allo stesso tempo, che poi è quel mix di caratteristiche che rendono Aurora tanto apprezzata sui social, dove sono tantissimi i follower che la seguono con affetto. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, che non vedono l’ora di diventare nonni, non è un tipo che si prende troppo sul serio e, al contrario, coglie sempre l’occasione per ironizzare su sé stessa e persino sulle critiche e qualche commento – non proprio carino – nei suoi confronti. Lo ha fatto anche sulla “gravidanza da elefante” per la quale alcuni l’hanno bersagliata su Instagram, volando leggera su parole da cui non si lascia mai abbattere.

Leggera come i veli che le accarezzano morbidamente il pancione e che, negli scatti d’autore, hanno contribuito a restituirci un’immagine di Aurora quasi da quadro rinascimentale. “La maternità per alcune donne è una sorta di incantesimo, le fa diventare ancora più belle!”, “Penso che ogni donna meriti di essere ritratta come una dea una volta nella vita, ma questo dono è soprattutto negli occhi e nell’anima di chi può vederlo, e quindi coglierlo e celebrarlo”, hanno commentato due utenti su Instagram. E non possiamo che essere d’accordo.

Aurora Ramazzotti, gioie e dolori della sua prima gravidanza

Sono stati nove mesi lunghi e intensi e talvolta i problemi hanno fatto capolino, come la stessa Aurora Ramazzotti ha raccontato nell’intervista a Vanity Fair. Specialmente la prima fase è stata piuttosto delicata e nel suo cuore è rimasto un profondo dispiacere per lo scoop lanciato in anteprima da Alfonso Signorini, che le ha tolto la gioia di dare la notizia per prima, oltre che data immediatamente in pasto al gossip quando avrebbe preferito un pizzico di riservatezza in più.

Aurora non ha mai nascosto l’entusiasmo per la sua prima gravidanza, vissuta al fianco del compagno Goffredo Cerza (col quale è in aria di nozze), ma al contempo ha ammesso con tutta l’onestà possibile che non è stato quel periodo felice che tutti le avevano prospettato. “Ci sono quelle che adorano essere incinte, come mia madre. Altre, come me, fanno più fatica. (…) Mi dicevano che dovevo essere felice. La gente non accetta che tu possa vivere tutto questo diversamente. Non è stato il periodo idilliaco che mi era stato dipinto”.

Ogni gravidanza è un mondo a sé, vale per le vip come per noi “comuni mortali”. Per Aurora Ramazzotti ormai è agli sgoccioli e non ci resta che attendere la lieta notizia.