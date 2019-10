Aurora Ramazzotti nozze in vista con Goffredo Cerza: lei non si sbilancia

editato in: da

Michelle Hunziker, un tuffo nel passato e la (dolce) dedica ad Aurora

Aurora Ramazzotti sarebbe pronta a convolare a nozze col fidanzato Goffredo Cerza.

Il magazine Diva e Donna ha infatti paparazzato la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti in un ristorante milanese in compagnia dei futuri suoceri e dell’amica del cuore, Sara Daniele. E pare che questo non sia stato solo un incontro di piacere ma abbia avuto uno scopo preciso: definire i preparativi per il matrimonio. Naturalmente queste sono solo indiscrezioni e non ci sono né certezze né conferme ufficiali.

Ma che Aurora e Goffredo convolino a nozze a breve è un’ipotesi plausibile. I due sono legati da oltre due anni e mezzo e hanno dichiarato più volte il loro amore reciproco. La Ramazzotti è volata dal fidanzato a Londra facendogli una sorpresa perché non resisteva più lontano da lui.

Cerza, che si è appena laureato in ingegneria, non ha mai nascosto i suoi sentimenti profondi per Aury. E poi mamma Michelle ha già approvato la loro unione condividendo su Instagram un messaggio speciale per i due piccioncini. Dunque, nessuno impedimento all’orizzonte per questo matrimonio.

Tra l’altro la presenza a cena di Sara Daniele fa pensare che potrebbe avere un ruolo particolare nelle nozze, magari come testimone.

Al momento la figlia della Hunziker tace sulla faccenda. Ma nemmeno ha smentito prontamente l’indiscrezione come aveva fatto quando erano circolati rumors su una sua possibile gravidanza. Intanto nelle Stories di Instagram compare un tenero messaggio proprio per Goffredo. Lui è intabarrato in una mantella anti-pioggia e lei scrive: “Amore come procede a Londra”.

Sull’indiscrezione delle nozze di Aurora e Goffredo anche mamma Hunziker per ora non ha rilasciato dichiarazioni, anche se come noto approva l’unione. E comunque un altro dubbio emerge: perché lei ed Eros non erano presenti alla famosa cena?