Aurora Ramazzotti incinta? La sua risposta su Instagram

Aurora Ramazzotti, prima figlia di Eros e Michelle Hunziker, è incinta?

Lei svela la verità sulle Stories di Instagram. Ma procediamo con ordine.

I rumors di una gravidanza nascono da alcune foto in cui la bella Aurora mostrerebbe un pancino sospetto. Questo è bastato per far ipotizzare che la ragazza, 22enne, fosse in dolce attesa del fidanzato Goffredo Cerza con cui sta insieme da due anni. In fondo, continuano le congetture, anche sua mamma Michelle l’ha avuta a 19 anni, dunque la Ramazzotti potrebbe sentirsi pronta per avere un bebè.

La risposta della diretta interessata non si lascia attendere. In modo molto ironico, proprio come avrebbe fatto la Hunziker, smentisce categoricamente la gravidanza, si prende gioco di chi l’ha ipotizzata e con una “breaking news” precisa: “Anzi ho già partorito“, svelando l’immagine di Saba, il suo morbidissimo gatto. E per chi ancora non fosse convinto che non c’è nessun bebè in viaggio, ribadisce: “Poi ragazzi diciamolo… Cosa mi serve un figlio quando ho già questo? [il suo gatto] Dove lo trovo un figlio così morbido?”.

Certo Aurora ha una cosa in comune con mamma Hunziker: il destino di dover smentire finte gravidanze. Per Michelle, che ha sbancato col suo video Michkere in versione trap queen, quello della dolce attesa è da anni un tormentone.