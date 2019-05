Michelle Hunziker in versione trap queen supera se stessa. E non risparmia Diletta Leotta

editato in: da

Michelle Hunziker come non l’abbiamo mai vista, in versione trap queen.

Che la presentatrice avesse intenzione di cambiare vita dandosi all’imprenditoria, è noto da tempo. Ma certo nessuno si sarebbe aspettato di vederla nei panni di una scafata interprete trap. Bellezza mozzafiato e una sana dose d’ironia sono il mix vincente del video Michkere.

Per l’occasione, J-Ax si cala nei panni di regista e produttore musicale. Il video, scritto da Pedar, diretto da Samuel Pascuma e prodotto da Dj Enzo, si avvale inoltre della partecipazione straordinaria di Aurora Ramazzotti (figlia di Michelle ed Eros Ramazzotti), Timothy Cavicchini, Tomaso Trussardi (attuale marito della Hunziker) e Fabio Rovazzi.

La clip online da poco ha lasciato tutti esterrefatti e il successo è garantito. Su Instagram la Hunziker ne dà un’anteprima commentando: ” … comunque è colpa di @j.axofficial”. I follower sono in visibilio:

Chiudete tutto. Siamo a livelli inarrivabili!

E ancora:

Non ho capito bene il senso di questa canzone, ma posso dire che Michelle Hunziker davvero si mette in tasca parecchie 20enni della tv nel panorama mondiale.

Poi:

Questo video è una figata pazzesca!

La Hunziker, 42 anni compiuti lo scorso gennaio, è davvero al top del fascino, superando se stessa. Mentre la collaborazione con J-Ax è scoppiettante e definita geniale. I due lavorano fianco a fianco nella prima edizione italiana di All Together Now, lo show musicale che andrà in onda in prima serata su Canale 5 da giovedì 16 maggio. Proprio durante le registrazioni del programma è nata l’idea per questo video, data la particolare alchimia che si è creata da subito tra i due artisti.

Nel testo del brano con grande ironia Michelle ne ha un po’ per tutti e anche per se stessa. Si passa dai suoi slip Roberta alle “luci da Barbara D’Urso” a “la botola di Gerry Scotti”, per passare alla frecciatina a Diletta Leotta che non è passata inosservata: “Quale Diletta? Io vengo prima, prediletta”. Risponderà a tono la giornalista sportiva?