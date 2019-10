Aurora Ramazzotti si precipita dal fidanzato: emozione su Instagram

editato in: da

Aurora Ramazzotti non ce la fa più a stare lontana dal suo fidanzato, Goffredo Cerza. Così fa la valigia, sale su un aereo e lo raggiunge a Londra.

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è innamorata più che mai e per il suo Goffredo organizza una sorpresa davvero speciale che condivide coi suoi follower sulla pagina Instagram con un video toccante e dolcissimo che così commenta: “Da più di due anni è così. Ma ogni volta che faccio quella valigia, punto quella sveglia, prendo quell’aereo… è come se fosse la prima”.

Nella clip Auri ci spiega come nasce la sua idea romantica (e non è la prima). Poi come in una cronaca racconta i preparativi, il viaggio e finalmente l’arrivo nella camera del suo Goffredo mentre ancora dorme. Lei si accoccola accanto a lui e il risveglio non può essere più tenero.

La sorpresa rende felice Cerza ma commuove anche i follower della Ramazzotti che sul suo profilo Instagram condividono le loro emozioni e momenti di vita privata:

D’accordissimo con te..noi siamo stati così per 10 anni e quest’anno finalmente me lo sono sposato e sono andata a vivere dove lavora lui

E ancora:

Questo è amore vero!!😍

Pare proprio di sì a giudicare dal messaggio che Aurora aggiunge in coda al video: “Stare insieme anche se lontani. Quasi due concetti opposti. Ma sempre una scelta. Il mio privilegio è stato trovare una persona di cui non posso fare a meno. Scegliere di stare insieme non significa solo dirlo. Significa mettere il cuore in gioco. E chi è disposto a farlo non può sbagliare”.

L’amica del cuore della Ramazzottina, Sara Daniele, si limita a dire: “Ma è stupendo ❤️❤️❤️😭😭😭😭😭”. Siamo sicure che anche mamma Michelle Hunziker apprezza il gesto della figlia, soprattutto dopo la splendida dedica che a lei e al suo fidanzato.