Aurora Ramazzotti, la romantica dedica al fidanzato Goffredo Cerza

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza stanno insieme dal 2016 e possono considerarsi una coppia ormai consolidata. Innamoratissima del suo fidanzato, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti non si è lasciata sfuggire un’occasione speciale per dimostrare i suoi sentimenti.

Goffredo, infatti, si è laureato in Ingegneria. Dopo aver frequentato l’Università a Londra, dove ha anche incontrato Aurora, è riuscito a raggiungere il suo obiettivo e ad indossare la tanto ambita corona d’alloro. Lei, ovviamente, è stata sempre al suo fianco, soprattutto in questo giorno speciale.

Aurora Ramazzotti, per augurare un roseo futuro al fidanzato, ci ha tenuto a fare una dedica personale in cui confessa tutto il suo amore e quanto questo l’abbia inaspettatamente cambiata. Ha, quindi, raccontato di come è stato conoscersi e abituarsi l’uno all’altra:

Ci ho messo un po’ ad abituarmi alla sensazione che mi dava stare intorno a Goffredo. All’inizio la sua innata vitalità e leggerezza appare contagiosa ma quasi incomprensibile. Per me che avevo disperato bisogno di sentirmi amata è stato come un’esplosione silenziosa. Ha cambiato ogni cosa, ma senza che me ne accorgessi. Ho iniziato a rivedere in lui, come fosse un’immagine riflessa, cose di me di cui non ero a conoscenza prima. Mi insegna, giorno dopo giorno, a sorvolare le futilità, a credere di più in me stessa. tutto questo, probabilmente, senza neanche rendersene conto.