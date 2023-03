Aurora Ramazzotti incinta, trasformata dal trucco: “Una bomba”

Fonte: IPA Aurora Ramazzotti incinta: come cresce il pancione

Si dice che la gravidanza doni luce al viso di una donna, al punto tale che già dai primi mesi, pur senza “pancetta”, c’è chi ritiene di riuscire a riconoscere una futura mamma. È il caso di Aurora Ramazzotti? Lo si dovrebbe chiedere al compagno Goffredo Cerza, che è al suo fianco ogni giorno.

In alternativa alla futura nonna Michelle Hunziker, che accudisce la sua bambina in attesa del parto. Ciò che è certo, però, è che nell’ultima foto pubblicata dalla celebre figlia d’arte appare quasi irriconoscibile.

Aurora Ramazzotti cambia volto: un trucco da favola

Scorrendo nella home di Instagram l’ultima foto di Aurora Ramazzotti è quasi impossibile non fermarsi ad ammirarla. L’impatto visivo è del tutto sorprendente, dal momento che la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si mostra in una veste tutta nuova, quasi un ibrido tra una vera e propria femme fatale e una pin-up.

A dominare è il magenta, dall’abito, arricchito da una generosa scollatura, alle decorazioni floreali che adornano entrambe le spalle, fino al trucco, tra guancia e occhi. Non manca però una ricca dose di rosso ammaliante, che ne arricchisce le labbra e caratterizza il fiore che porta tra i capelli.

Fa tutto parte del lancio di una campagna Morellato, di cui Aurora è testimonial. Se la missione era quella di attirare l’attenzione, si può dire sia riuscita pienamente. Lo dimostrano i tantissimi commenti entusiasti.

C’è chi la definisce splendente e radiosa: “Contenta di vederti così. È un piacere per tutte le mamme. Sei colta, intelligente e bella dentro e fuori”. Una pioggia di complimenti, tra i quali il più gettonato è di certo “stupenda” e, in generale, si respira tanto affetto e voglia di vedere il suo piccolo nato.

Aurora Ramazzotti, i dolori della gravidanza

Manca ormai poco alla nascita del primo figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, con la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti che, intervistata da Vanity Fair, ha raccontato questi suoi nove mesi di gravidanza.

Non è andato tutto come le era stato detto e non sono mancati i momenti difficili. La prima fase è stata alquanto delicata e avrebbe voluto viverla in maniera più riservata: “Non volevo parlarne ma sorridevo lo stesso. È facile diventare inopportuni, anche se capisco la buona fede”.

Ha raccontato come i primi tre mesi, che sono quelli maggiormente a rischio, rappresentano una fase colma di insicurezze e, da questo punto di vista, d’essere molto diversa da sua madre: “Ci sono quelle che adorano essere incinte, come mia madre. Altre, come me, fanno più fatica”.

Riuscire a parlare della paura provata durante la gravidanza, quando il mondo intorno a te grida a gran voce che si tratta dell’esperienza più bella in assoluto, non è semplice. Ha raccontato d’essersi sentita sbagliata per questo, provando tanta emozione e timore: “Mi dicevano che dovevo essere felice. La gente non accetta che tu possa vivere tutto questo diversamente. Non è stato il periodo idilliaco che mi era stato dipinto”.

Grande sincerità in questo racconto, che di certo potrebbe risultare utile per tante altre donne, alle prese con la loro prima gravidanza. Non esiste un modo giusto per fronteggiare il percorso per diventare madri e queste parole lo rendono decisamente chiaro.