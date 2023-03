Aurora Ramazzotti: “Ho paura di crescere un maschio”. E parla di mamma Michelle

Fonte: IPA Aurora Ramazzotti incinta: come cresce il pancione

In una intervista, Aurora Ramazzotti ha raccontato la gravidanza, le sue paure più profonde, il rapporto con la mamma, Michelle Hunziker, così come il legame con “l’amore della sua vita”, ovvero Goffredo Cerza, che è sempre stato al suo fianco, un “uomo d’altri tempi, dall’anima antica”. Soprattutto, Aurora ha aperto il suo cuore, parlando della nascita del bambino, che si avvicina.

Aurora Ramazzotti, la paura di crescere un maschio

La gravidanza, per Aurora Ramazzotti, non è trascorsa in modo idilliaco. Le nausee, la curiosità delle persone – che la fermavano continuamente per strada durante i primi tre mesi – l’annuncio fatto dopo le indiscrezioni condivise dai giornali. Non è stato facile, ma è stata supportata dalla sua famiglia, così come da Goffredo Cerza, con cui ha un rapporto unico.

“Non è stato il periodo idilliaco che mi era stato dipinto, ero emozionata ma anche impaurita”, ha confessato in una lunga intervista a Vanity Fair. Naturalmente, pur essendo felice per la nuova vita, le paure ci sono state, come è normale che sia. “Ci sono stati dei momenti, nel corso della gravidanza, in cui ho detto: che cavolo sto facendo? Soprattutto dopo avere scoperto che è maschio. D’istinto volevo la femmina, non perché avessi una preferenza, ma perché ho molta paura di crescere un maschio“.

Per il suo bagaglio esperienziale, si sentiva più “adatta” ad accogliere una bambina, dal momento in cui ha cresciuto più sorelle che fratelli. “Avrei potuto insegnarle come difendersi da tutto quello che ho affrontato io”.

La gioia di nonna Michelle Hunziker

In questi ultimi mesi non abbiamo potuto fare a meno di notare l’enorme gioia di Michelle Hunziker, finalmente felice di avere un maschietto nella sua famiglia, dopo aver avuto tre femmine, ovvero Aurora, e le figlie Sole e Celeste Trussardi. “Mia madre è tutta un’altra storia: non si tiene, è come se avesse un figlio lei”, ha raccontato Aurora, mostrando ancora una volta tutto l’entusiasmo della futura nonna.

“Abbiamo tutto doppio: pannolini, aspiratori nasali, shampoo, forbicine… Ieri la guardavo, e la vedevo così contenta, mi commuovevo: cavolo, sono molto fortunata ad averla”. Una mamma che è anche un’amica, un sostegno e un supporto continuo: “Diventerò nonna per la prima volta di un bellissimo maschietto“, aveva detto a Silvia Toffanin a Verissimo, senza nascondere tutta la sua felicità.

Il rapporto con Goffredo Cerza

Nel corso dell’intervista c’è stato anche modo di parlare di Goffredo Cerza, al suo fianco ormai da diversi anni. “Io lo amo tantissimo, non faccio testo. Però lui è davvero una persone incredibile. È un’anima antica intrappolata in un corpo giovane”. Oltre all’amore, c’è un legame che si basa sull’equilibrio, che proprio la Ramazzotti ha sempre ricercato.

Lui è un porto sicuro di Aurora, la sua “casa”, e sa che farebbe qualsiasi cosa per suo figlio. Le nozze, però, almeno per il momento, sono lontane. “Il matrimonio non è la mia priorità“, ha confessato la Ramazzotti. Adesso è giunto il momento di dedicarsi a questo nuovo capitolo della sua vita: la data del parto, del resto, si avvicina.