Aurora Ramazzotti incinta compie 26 anni, ma non sta ancora bene

Fonte: IPA Aurora Ramazzotti, come festeggia i 26 anni

Un compleanno speciale, di quelli indimenticabili: Aurora Ramazzotti festeggia i suoi 26 anni mentre è incinta del primo figlio. Però le cose non sono andate proprio come si sarebbe aspettata. Infatti da qualche giorno non sta bene, come testimoniano gli aerosol a cui si sta sottoponendo e di cui condivide scatti ironici tramite Instagram. Non sta ancora bene, ma ci scherza su, con quell’ironia che fa parte del suo modo di essere.

Aurora Ramazzotti, festeggia il compleanno ma ancora non sta bene

È da qualche giorno che Aurora Ramazzotti, come molti, sta facendo i conti con i malanni di stagione. La gravidanza l’ha resa ancora più bella, ma di certo non ha potuto nulla contro tosse e affezioni simili. Infatti, come ha raccontato sui social, sta continuando a stare poco bene. Nelle ultime storie Instagram ha spiegato anche che i piani per il suo compleanno potrebbero cambiare proprio per questa ragione: “Meno male che quest’anno avevo deciso di non festeggiare con amici e famiglia ma solo con Goffredo che doveva portarmi a cena, sto sperando ancora di sentirmi meglio domani sera ma la vedo grigia. Mandate energie positive”, ha scritto a corredo di una foto nelle storie Instagram.

Questo è quanto ha spiegato a poche ore dal suo compleanno, mentre a mezzanotte si è fatta gli auguri con un selfie che la vede intenta a fare l’aerosol e Goffredo sullo sfondo.

Dello stesso tenore il post che ha pubblicato per celebrare i 26 anni: una serie di scatti che la vedono festeggiare durante gli anni passati, fino a quello finale del compleanno 2022.

Se lo aspettava così? Probabilmente no, ma resta comunque tra i più speciali e indimenticabili: Aurora infatti è in attesa del suo primo figlio che, conti alla mano, dovrebbe nascere intorno al mese di marzo. Una gravidanza che è stata al centro del gossip per diverse settimane, fino a quando Aurora e il compagno Goffredo Cerza hanno deciso di fare un annuncio ufficiale tramite i social mettendo a tacere le voci. E la notizia ha reso felicissimi non solo i futuri genitori, ma anche i nonni e gli amici.

Aurora Ramazzotti, gli auguri di compleanno di Michelle Hunziker

La felicità della futura nonna Michelle Hunziker è grande e lei non l’ha mai nascosta, se non proprio all’inizio quando, giustamente, aspettava che per Aurora e Goffredo arrivasse il momento giusto per fare il lieto annuncio. Svelato il segreto, la conduttrice ha più volte fatto riferimento alle sue emozioni. Come nel post dedicato al compleanno della sua primogenita in cui, con una foto amarcord scattata dal fotografo Fabrizio Ferri che ritrae lei giovanissima e Aurora bebè, ha parlato di questo momento magico della vita di sua figlia. “Tra pochi mesi replicherai questa foto con il tuo bebè tra le braccia… – si legge – sarai anche tu una mamma giovane e crescerai insieme a tuo figlio come ho fatto io con te… è stupendo!!!! Un compleanno davvero speciale questo amore mio. Festeggerai i tuoi 26 anni con due cuori che battono in te…ti amo infinitamente. Mamma”. Parole che non nascondono il grande amore che le lega e la profonda gioia nel vedere la propria figlia diventare madre a sua volta.

Anche Eros Ramazzotti ha festeggiato la figlia su Instagram con un post che la ritrae di profilo, con il pancino in bella vista, accompagnato da una dedica speciale: “26 anni d’amore. Auguri cucciola mia”. A concludere il messaggio un cuore azzurro, proprio come il bimbo che sta crescendo nella pancia di Aurora.