Michelle Hunziker su Instagram: “E questa è una nonna?”. A 45 anni batte tutte

Michelle Hunziker sta per diventare nonna a 45 anni: la figlia Aurora Ramazzotti è in attesa del suo primo figlio, un maschietto. Le emozioni sono intense per la conduttrice, che non ha nascosto la sua gioia. Negli ultimi giorni, la Hunziker ha condiviso la sua reazione su Instagram – occhi lucidi, lacrime di gioia – ma non solo. Perché c’è chi, nel post del suo selfie su Instagram, ha chiesto: “E questa è una nonna?”.

Michelle Hunziker, la foto su Instagram: futura nonna a 45 anni

È sempre stata super attiva e non ha mai nascosto di non apprezzare particolarmente l’ozio e la pigrizia. Tutt’altro. Anche quando ha avuto il Covid-19, Michelle Hunziker non si è mai fermata e ha sempre cercato di fare qualcosa per evitare di stare ferma. Ha sempre cercato di trasmettere l’importanza di fare sport, attività fisica, di prendersi cura di sé.

E, dobbiamo dirlo, gli effetti si vedono (tutti): a 45 anni – prossima ai 46 il 24 gennaio 2023 – è a dir poco magnifica. Su Instagram, ha condiviso degli scatti in cui ha posato per dei make-up di Natale in anticipo per il brand Goovi World. Oltre alle foto ufficiali, ha voluto condividere qualche selfie con i suoi follower, e noi – così come i suoi fan – non abbiamo potuto fare a meno di notare l’incredibile bellezza.

“Tu nonna? Mi fa ‘strano’ perché sei giovanissima, ma comunque sarai una nonna magnifica”. I commenti dei follower alla foto della Hunziker sono tantissimi, e concordano in effetti su un aspetto: la sua incredibile bellezza. “Quasi nonna, completamente stupenda”. O ancora: “Bellissima la nonna giovane“. Per la conduttrice, di certo è una “iniezione” di positività.

La felicità per la figlia Aurora Ramazzotti e il fidanzato Goffredo Cerza

Aurora Ramazzotti ha svelato di aspettare un maschietto dal fidanzato Goffredo Cerza. Il party per il gender reveal è stato organizzato dalla sua amica di sempre: Sara Daniele. Alla festa erano naturalmente presenti i più cari amici della coppia e i parenti, tra cui Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, che negli ultimi tempi hanno ritrovato una complicità meravigliosa. Anche se l’amore passionale è finito, non è mai tramontato l’affetto per la famiglia che hanno creato.

L’emozione è stata tantissima, quasi “travolgente”. Anche la Hunziker, infatti, proprio come la Daniele, ha condiviso la sua reazione su Instagram: “Io dopo averlo appena saputo… catturato da zia”, la gioia, le lacrime, sentimenti profondi di felicità e attesa. Il party si è svolto domenica 2 ottobre all’insegna dell’amore e del sostegno per Aurora, che si è detta felicissima di “avere la mia famiglia sgangherata tutta insieme“.

Il ritorno di fiamma con Tomaso Trussardi

Felicissima futura nonna, è un periodo molto intenso per la Hunziker. Dopo aver trascorso l’estate al fianco di Giovanni Angiolini, si è tanto mormorato di un ritorno di fiamma con l’ex marito, Tomaso Trussardi, supportato da alcuni indizi sui social che non sono passati inosservati agli occhi dei fan. L’ipotesi del ritorno di fiamma non è stata esclusa da Vittorio Feltri, che a Nuovo ha svelato: “Da quello che so io Tomaso e Michelle avranno la possibilità di rimettersi insieme e di continuare a vivere sotto lo stesso tetto”.