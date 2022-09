Michelle Hunziker, i segnali di riavvicinamento con Tomaso Trussardi

Fonte: GETTY Michelle e Tomaso: la loro lunga storia d’amore in foto

Ormai non si parla d’altro: tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi potrebbe esserci un importante riavvicinamento. Dopo la fine della storia d’amore con Giovanni Angiolini, la Hunziker starebbe provando a recuperare il suo rapporto con l’ex marito. Svariati anni insieme, due figlie – Sole e Celeste – e un unico grande enigma: riusciranno a superare le differenze caratteriali e tornare insieme? Qualche segnale c’è, e un amico vicino all’ex coppia non ha smentito.

Michelle Hunziker, il riavvicinamento con Tomaso Trussardi

La loro separazione ha lasciato un po’ d’amaro: Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi erano considerati tra le coppie più belle del fashion system. Sempre eleganti, con un sorriso frizzante lei e riservato lui, la loro rottura è stata tra le più chiacchierate dell’ultimo anno. Pare, tuttavia, che la causa dell’allontanamento tra la conduttrice e Giovanni Angiolini sia da imputare al forte desiderio di fare pace con l’ex marito.

Per Trussardi non è ancora arrivato il momento di cedere il passo. Sì, perché, sempre secondo le indiscrezioni diffuse da Chi, non avrebbe digerito la liaison tra l’ex moglie e il medico sardo. In verità è stato anche paparazzato con un’altra donna da Diva e Donna. Ma la Hunziker sembrerebbe non avere intenzione di arrendersi e vorrebbe tentare ancora una volta.

La verità dietro il riavvicinamento: gli indizi

Gli indizi dietro al riavvicinamento tra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker, in realtà, non mancano di certo. Come dimenticare la storia su Instagram in cui pare abbia sfoggiato nuovamente la fede nuziale? Inoltre, in un pezzo di una storia su Instagram, appeso al muro, si è visto il quadro del giorno del matrimonio, secondo i fan più accaniti dell’ex coppia, che sperano in un ritorno di fiamma.

E adesso c’è una ulteriore “presenza” che supporta le teorie. Da qualche giorno, infatti, sul profilo Instagram della conduttrice, è tornato il levriero di famiglia, Odino. Quest’ultimo, dopo la separazione, è rimasto nella maison bergamasca. Qualcuno ipotizza che Trussardi e la Hunziker siano insieme, ma c’è anche chi sottolinea che il gesto sia semplicemente un favore all’ex marito.

La presunta fiamma di Tomaso Trussardi

Sorpreso dai fotografi di Diva e Donna, Tomaso Trussardi è stato visto in compagnia di una bellissima donna, Ruzwana Bashir. Per lui, l’estate è stata contornata da impegni lavorativi e momenti di stacco e relax. Tuttavia, per il momento, non sappiamo in che rapporti sono Trussardi e la Bashir. La donna, imprenditrice inglese di 39 anni, è una delle più influenti al mondo. Stando a Forbes, è presente nella lista delle 100 personalità più creative di Fast Company.

Ma c’è di più. “Non ho telefonato al giovane per farmi i fatti suoi. Però non dubito affatto che la notizia sia fondata. Del resto, Tomaso è bello, intelligente, onesto, pulito, perbene come suo padre”, in un editoriale su Novella 2000, Vittorio Feltri, amico dei Trussardi, ha voluto dire la sua. Non ha smentito il riavvicinamento, anzi: lo ha reso ancor più possibile ai nostri occhi. Chissà che Michelle e Tomaso, alla fine, non ci ritentino: come insegnano Jennifer Lopez e Ben Affleck, le seconde volte possono nascondere amori preziosi.