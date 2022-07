Michelle Hunziker, il dettaglio che la lega a Trussardi. Le parole (splendide) di Eros

Michelle Hunziker si sta rilassando in Sardegna: la sua è una lunga (lunghissima, in realtà) vacanza. Per questa estate, complice il legame con Giovanni Angiolini, ha scelto di trascorrere le ferie nella terra natia del medico, dove sono presenti anche le figlie al gran completo: Sole, Celeste e Aurora. Tutto procede a gonfie vele, ma in una storia su Instagram non abbiamo potuto fare a meno di notare un dettaglio: l’anello al dito. La conduttrice è rimasta in buoni rapporti con tutti i suoi ex, e lo dimostrano anche le parole di Eros Ramazzotti.

Michelle Hunziker, l’anello su Instagram: chi glielo ha regalato

Michelle Hunziker ha dato il benvenuto a una nuova cagnolina: Lilly Junior. Ed è proprio durante una storia su Instagram che tutti non abbiamo potuto fare a meno di osservare un dettaglio: l’anello al dito, un meraviglioso dettaglio con rubino contornato da diamanti. Diciamo che sarebbe stato difficile non notarlo affatto, e oltretutto la Hunziker ha tentato quasi di nasconderlo.

Ma non c’è niente di male, e soprattutto non c’è nessun mistero. Il motivo? No, non è un regalo da parte di Giovanni Angiolini e non si sente nessuna campana a nozze in lontananza. E non è nemmeno la prima volta che la Hunziker lo sfoggia. Ci troviamo di fronte a un anello preziosissimo, che fa parte della collezione Tiffany Enchant.

Il gioiello le è stato regalato da Tomaso Trussardi, ed è stato al centro di un mistero l’estate scorsa, quando la Hunziker lo tolse dal dito e si iniziò a vociferare di una crisi. Ben prima dunque che arrivasse la nota ufficiale su Ansa riguardo alla loro separazione. Michelle ha scelto di indossarlo all’anulare – una decisione insolita secondo i fan – ma, alla fine, i rapporti con Tomaso non sono in alcun modo problematici. Non c’è nulla di male, dunque, nell’indossare un vecchio (e speciale) dono.

Le parole di Eros Ramazzotti per Michelle Hunziker

Tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, è rimasto l’affetto. L’amore è finito, certo, o forse si è trasformato in altro. Si sono riavvicinati negli ultimi anni, anche grazie allo sport. Durante un’intervista a Sette, il settimanale del Corriere della Sera, il cantante ha parlato del suo rapporto con l’ex moglie. Che è “semplice e bellissimo”. Ha speso delle parole uniche per descrivere il legame che ha oggi con Michelle.

“Abbiamo, voluto dimostrare una cosa semplice e bellissima: che un amore, per quanto grande e per quanto profondo, può finire senza che sparisca l’affetto, la condivisione, il desiderio che l’altro sia felice”. Dobbiamo dire che Eros e Michelle sono un po’ diventati il punto di riferimento per tutti gli amori che sono finiti: perché lasciarsi in cattivi rapporti, soprattutto quando c’è anche una figlia da seguire?

Una riflessione che, bene o male, può toccare ciascuna di noi. E una lezione preziosa, ovviamente. Grazie inoltre al video di Ama, la nuova canzone dell’artista, sono stati insieme con Aurora: in parte, sono ancora una famiglia. E non c’è niente di più bello che smettere di farsi la guerra e celebrare l’affetto.

