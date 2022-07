Michelle Hunziker, il bikini giallo è fantastico. E su Instagram: “La famiglia si allarga”

Michelle Hunziker lascia senza fiato con una nuova foto su Instagram che la ritrae mentre indossa uno strepitoso bikini giallo. Ma la vera novità è che “la famiglia si allarga”. E le sue figlie Sole e Celeste sono entusiaste.

Michelle Hunziker, nuova cucciola in famiglia

Michelle Hunziker dà il lieto annuncio dell’arrivo di un nuovo cucciolo in casa. Ovviamente non si tratta di un bebè come in molti avrebbero sperato, ora che la bella presentatrice è innamorata del medico più sexy d’Italia, Giovanni Angiolini, con cui è in vacanza in Sardegna insieme alle sue figlie.

Ma Michelle non ha voluto creare alcun equivoco e nelle Storie di Instagram sfata ogni dubbio. L’annuncio che “la famiglia si allarga” è infatti accompagnato dalla foto di una minuscola zampetta. Dunque, il nuovo arrivo è un pelosetto, anzi una femminuccia che si chiama Lilly Junior, un omaggio all’amatissima barboncina color caramello della Hunziker, che l’ha lasciata proprio a luglio del 2021, dopo 11 anni di vita insieme.

Sole e Celeste hanno accolto con gioia la piccola Lilly e l’hanno già riempita di coccole, come d’altro canto mamma Michelle che scrive: “Emozioni indescrivibili”. D’altro canto, la cucciola è irresistibile tanto è tenera mentre si rigira nella sua cuccia e gioca con un cappellino.

Michelle Hunziker, quanti cani ha

Lilly Junior non è l’unico pelosetto in casa Hunziker. Infatti, con Tomaso Trussardi aveva adottato un levriero grigio, Odino, che è rimasto a vivere con lei, anche se a volte è affidato al suo ex marito, fotografato in diverse occasioni con lui. In casa Hunziker c’è anche Leone, il barboncino toy, figlio della Lilly originale.

Michelle Hunziker, bikini giallo strepitoso

Mentre Lilly Junior ci delizia con la sua simpatia, la bionda Michelle non manca di lasciare senza fiato i suoi follower con un nuovo bikini che è un inno al sole e all’estate. Si tratta di un due pezzi giallo con reggiseno a fascia che esalta il décolleté scolpito della presentatrice. La Hunziker lo abbina a un cappello di paglia, in stile Borsalino. Il risultato è strepitoso e in complimenti non si sprecano. L’aggettivo più usato per descriverla è “bellissima”. E ancora: “Che spettacolo che sei”. “Sempre bellissima, ti voglio bene, un bacio Mich❤️❤️💋💋💋”. E naturalmente tra i tanti “cuoricini” arrivati c’è anche quello del suo nuovo amore, Giovanni Angiolini.

D’altro canto, la Hunziker, 45 anni lo scorso gennaio, è davvero in forma spaziale. Forse è l’amore che la rende ancora più affascinante, oltre che alle scelte di stile. Infatti, quest’estate Michelle ha optato quasi esclusivamente per bikini dai colori sgargianti o addirittura arcobaleno. Anche se non va dimenticato il costume bianco da Bond Girl che ha fatto girare la testa a tutte.

