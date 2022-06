Michelle Hunziker meravigliosa: il bikini bianco strepitoso su Instagram

Michelle Hunziker sta diventato presto la regina del bikini 2022. Sul suo profilo Instagram ha infatti lasciato senza fiato i fan con una serie di foto che la ritraggono con un costume bianco davvero spaziale. E mentre è chiaro a tutti che il suo segreto di bellezza è il fluido anti-cellulite che lei stessa produce, resta il mistero sulla vacanza speciale che starebbe trascorrendo con il nuovo compagno, Giovanni Angiolini.

Michelle Hunziker, il bikini bianco per poche

Michelle Hunziker infiamma l’estate. Prima la vacanza alle isole Eolie dove ha sfoggiato un bikini arcobaleno da fare invidia alle 20enni e dove però è stata vittima di un incidente in mare a causa dell’incontro poco gradito con le meduse e ora presumibilmente in Sardegna (lei non lo dice, ma il gossip impazza) dove si fa immortalare in bikini bianco strepitoso.

La bella Michelle, che è comparsa insieme alla figlia Aurora nel video del nuovo singolo di Eros Ramazzotti, sceglie un due pezzi sfidante: reggiseno a triangolo e slip sgambati quanto basta con fiocchi sui fianchi che poche riescono a indossare come lei. Il bianco è un colore difficile da portare e soprattutto richiede un’abbronzatura perfetta se non si vuole scivolare nell’effetto pallore lunare. La Hunziker ha tutti i requisiti per rendere questo bikini il più spaziale di tutti.

Nelle foto condivise su Instagram Michelle è immersa fino alle caviglie in un mare blu intenso che si confonde col cielo. Gli scatti in sequenza la vedono uscire dai flutti come la dea Venere. I capelli bagnati sono pettinati all’indietro, il make up è ridotto al minimo, mentre manicure e pedicure rosse sono curate nei minimi dettagli.

A commento scrive la presentatrice: “L’energia che mi trasmette il mare è misteriosa e potente…❤️ un bacio grande a voi da me”. E i follower prontamente le rispondono: “Meravigliosa lei!”. “Come l’energia che trasmetti tu a noi”. Di nuovo è inevitabile il paragone con la Bond Girl: “Come Ursula Andress”, “Next Bond girl? “. Mentre c’è chi sottolinea che c’è dell’incredibile nel pensare che abbia 45 anni: “Una ragazzina…stupenda 😍”.

Michelle Hunziker, estate bollente con Giovanni Angiolini

Tra i tanti like che riceve spunta anche quello di Giovanni Angiolini, il medico più bello d’Italia, originario di Olbia, e nuovo amore di Michelle. Anche se i due non hanno mai ufficializzato la loro storia. La Hunziker su Instagram ha spiegato così il perché di tanto riserbo: “Sono solita condividere tutto ciò che ho elaborato, vissuto e metabolizzato finché possa aiutare gli altri a non commettere gli stessi errori miei oppure trasmettere qualcosa di positivo, non sono sfuggente, assolutamente, come dicevo prima, parte di una crescita di una donna ed emancipazione è anche prendersi la libertà di viversi cose senza doversi giustificare”.

È probabile che si voglia godere il suo nuovo amore un po’ tutto per sé prima di renderlo pubblico. D’altro canto, la separazione da Tomaso Trussardi è fresca di qualche mese, anche se si vocifera che i due si erano lasciati ben prima dello scorso gennaio. Anche se Angiolini e la Hunziker hanno fatto di tutto per mantenere un basso profilo e difendere la loro privacy, il magazine Chi ha pubblicato delle foto paparazzate sulla loro estate bollente. Il chirurgo e la presentatrice si rilassano sul gommone, tra coccole, teneri abbracci e baci maliziosi.

