Michelle Hunziker, incidente in mare. Ma il suo bikini magnetico è da Bond Girl

Michelle Hunziker prosegue la sua vacanza in barca da dove delizia i fan con bikini da urlo. La presentatrice però è stata vittima di un piccolo incidente in mare. Infatti, è stata “punta” da una medusa sul collo, anche se alle amiche che sono con lei è forse andata peggio. Ma sono i rischi del mestiere e come sempre li affronta col sorriso. D’altro canto Michelle è in forma perfetta e ha una pelle meravigliosa, nonostante la continua esposizione al sole. Il suo segreto è un siero con acido ialuronico che online costa meno di 30 euro.

Offerta Siero viso con acido ialuronico Puoi acquistare online I am so smooth di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker, vittima delle meduse

Michelle Hunziker racconta sul suo profilo Instagram il suo soggiorno nelle Isole Eolie. E proprio nelle Storie rivela l’incidente di percorso. Seduta nella cabina della barca, la bellissima presentatrice sfoggia un’abbronzatura perfetta, i capelli leggermente mossi e bagnati, mentre indossa un bikini verde che esalta il décolleté perfetto, ma stranamente ha un foulard annodato al collo. Si potrebbe pensare che voglia proteggere la gola dal vento marino. Ma la verità è presto detta.

Infatti, Michelle svela che lei e le sue amiche sono state vittime di un attacco da parte delle meduse. Niente di grave, ci tiene a precisare che “Noi qua va tutto bene”, però non sono riuscite ad evitare l’imprevisto, “anche se la Simona è stata punta da una medusetta. Però il mare è talmente bello che noi non demordiamo”. Poi solleva la sciarpina e con voce triste mostra la bruciatura coperta dalla crema: “Anche io, guardate qua, la medusina. Però vabbè fa parte del mare”. E manda un bacio ai suoi fan. Fan che sono deliziati dagli stratosferici costumi della Hunziker di cui sappiamo il segreto del suo fisico perfetto che costa meno di 20 euro.

Michelle Hunziker, il bikini da urlo

Dopo il bikini arcobaleno, Michelle lascia senza fiato con un due pezzi bianco che ricorda pericolosamente quello indossato da Ursula Andress in James Bond – Licenza di uccidere. Il bikini di Michelle Hunziker (guarda i modelli di tendenza dell’estate 2022) è bianco con dettagli in argento scintillante sul reggiseno push up e sulla cintura che va ad adornare gli slip a vita alta che raggiungono quasi l’ombelico, in uno stile perfettamente vintage che richiama le atmosfere anni Sessanta di 007.

La Hunziker posa tra i flutti del mare, novella Venere, cammina sulla spiaggia fatta di ciottoli, posa tra le rocce e si appoggia sullo scoglio come una sirenetta. Inutile dire che gli infiniti complimenti che hanno ricevuto questi scatti su Instagram. I follower esaltano la bellezza di Michelle che viene definita “dea” e “divina”.

Michelle Hunziker, il segreto dell’acido ialuronico

Ma come fa a mantenere la pelle, oltre che protetta, elastica e nutrita durante l’esposizione al sole? Il mistero è presto svelato, si tratta di un siero leggerissimo, ideale per l’estate, con acido ialuronico che online costa meno di 30 euro. I am so smooth è un booster di idratazione per la pelle di viso e collo che aiuta a prevenire i segni del tempo ed è adatto a tutti i tipi di pelle.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.