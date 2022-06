Michelle Hunziker, bikini spaziale a 45 anni. Il suo anticellulite costa meno di 20 euro

Fonte: IPA Estate 2022, i costumi sfoggiati dalle celeb: scegliete il più bello

Michelle Hunziker è finalmente in vacanza, ovviamente al mare. E con lei ci sono le figlie più piccole, Sole e Celeste. La presentatrice svizzera ha sfoggiato il primo bikini dell’estate 2022 ed è spaziale. Il suo segreto per avere un fisico tonico e senza inestetismi a 45 anni e dopo tre parti? Una crema anticellulite, che produce lei stessa, e che puoi acquistare anche tu online a meno di 20 euro.

Michelle Hunziker, il bikini strepitoso

Michelle Hunziker ha deliziato i fan con una serie di scatti, condivisi sul suo profilo Instagram, in posa da sirenetta alle saline di Cervia. Le immagini sono d’autore, realizzate da Pierpaolo Ferreri, in una cornice da sogno. Come da sogno è il bikini indossato dalla showgirl (guarda i modelli di tendenza dell’estate 2022). Michelle sfoggia un due pezzi all’insegna del colore e della grinta: reggiseno a triangolo coi colori dell’arcobaleno e slip gialli.

Nella prima foto la Hunziker in piedi guarda dritta l’obiettivo. La seconda immagine cambia prospettiva, è sdraiata sulla sabbia e rivela il suo corpo statuario. Infine, la posa che di schiena che risalta il lato B e qualcuno tra i commenti ricorda la famosa pubblicità che tanti anni fa l’ha resa famosa.

La presentatrice scrive: “i deve essere qualcosa di sacro nel sale…lo ritroviamo nelle nostre lacrime e nel mare… Oggi ho visitato le magiche saline di Cervia e i suoi volontari che le mantengono vive e portano avanti la loro storia! Evviva la Romagna sempre…❤️”. E in effetti lei è una dea. E i complimenti non si fanno attendere dai suoi follower che la definiscono “spettacolare”.

Ma come ha fatto Michelle a 45 anni a ottenere un fisico così perfetto? Sappiamo che la Hunziker si allena quotidianamente ma che si prende cura di sé anche con prodotti speciali, che lei stessa produce.

Michelle Hunziker, la crema anticellulite

In particolare, c’è una crema, la Goovi, Shape Your Booty, che promette grandi cose contro gli inestetismi della cellulite e della pelle a buccia d’arancia. Shape Your Booty è un trattamento cosmetico snellente e tonificante che agisce sugli inestetismi della cellulite. Favorisce la compattezza cutanea, riduce accumuli adiposi.

La crema promette di rendere la pelle più soda, compatta e liscia, di ridurre la buccia d’arancia e la circonferenza del corpo, in particolare di cosce e fianchi e di favorire il drenaggio dei liquidi. Gli ingredienti sono al 96% naturali. Gli estratti di pepe rosa e di loto favoriscono la compattezza cutanea, gli estratti di ananas e anguria favoriscono il drenaggio dei liquidi in eccesso.

Si consiglia di applicarla una o due volte al giorno per almeno 4 settimane sulla zona interessata (glutei, cosce, pancia) in senso longitudinale fino a completo assorbimento.

