Michelle Hunziker alle Isole Eolie: la foto “senza veli” su Instagram

Fonte: IPA Michelle Hunziker, i pantaloni bianchi a vita alta sono da copiare

La foto di Michelle Hunziker alle Isole Eolie condivisa su Instagram è a dir poco incantevole. Libertà di esprimersi, di mostrarsi in tutta la sua bellezza, di non scadere nei canoni impostati dalle regole dei social, ma di andare oltre. Lo scatto ha collezionato ovviamente decine di migliaia di “cuori” in pochissime ore: in vacanza in Sicilia con le amiche, la Hunziker sta attraversando un momento sereno.

Michelle Hunziker, la foto su Instagram alle Isole Eolie

Negli ultimi mesi, Michelle Hunziker, nonostante la separazione da Tomaso Trussardi, sta vivendo un periodo d’oro. Prima la messa in onda del suo One Woman Show – Michelle Impossibile, che è andato benissimo – successivamente le “questioni di cuore” con Giovanni Angiolini, che è riuscito davvero a conquistarla. Parlare di bellezza, poi, quando c’è di mezzo la Hunziker, è quasi pleonastico: insomma, è scontato. Per questo motivo, la sua foto in “semi bikini” alle Isole Eolie è un inno alla libertà di lasciarsi andare.

“Dove ci sono i vulcani, la terra, a mio parere, sprigiona un’energia molto potente. Mi immergo completamente e sento il suono delle pietre che si spostano in un movimento perpetuo. I punti dove l’acqua si scalda notevolmente mi cullano e mi riportano in uno stato di equilibrio bellissimo. La natura è meravigliosa”, a corredo della foto, la Hunziker ha scritto un pensiero profondo. E, in effetti, osservandola, si percepisce il suo essere in pace con la natura circostante.

Michelle, la vacanza in Sicilia con le amiche

Al momento, l’ex marito si trova in vacanza con le figlie Sole e Celeste nella meravigliosa cornice di Venezia. L’ex coppia ha scelto di dividersi le settimane d’estate da trascorrere insieme alle piccole, in modo tale che siano sempre con un genitore e che possano sentirsi amate e seguite, come è giusto che sia.

Qualche settimana fa, Tomaso Trussardi ha portato le bambine a Gardaland: un papà single tenerissimo, che ha trascorso momenti indimenticabili in famiglia. Ai tempi, la Hunziker si stava concedendo un weekend bollente in Sardegna insieme ad Angiolini. Questa volta ha scelto un’altra delle magnifiche isole della nostra Italia: la Sicilia. Un altro piccolo cambiamento c’è: insieme a lei ci sarebbero solo le amiche.

Come va tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini

Le parole del suo post sono enormemente evocative e significative al contempo. La serenità ritrovata passa anche per mesi non facili, in cui comunque ha dovuto rivedere la sua vita e sostenere le figlie avute con Tomaso, Sole e Celeste. Dopo presunti flirt e indiscrezioni, a marzo del 2022 è arrivata la “conferma” della sua storia con Giovanni Angiolini, ex gieffino, tramite il magazine Bunde, che ha condiviso le foto del loro bacio.

In seguito, i fotografi di Chi hanno spesso ripreso Michelle e Giovanni insieme. Nonostante gli scatti, ad oggi non è arrivata una smentita o una conferma della storia d’amore. In realtà, la Hunziker è sempre stata molto riservata e restia a condividere informazioni sulle sue storie private. In ogni caso, speriamo che abbia ritrovato il sorriso e che sia più felice che mai.