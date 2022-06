Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini: weekend romantico in barca a vela

È il primo vero weekend di vacanza per Michelle Hunziker, che ha appena chiuso l’ennesima stagione alla conduzione di Striscia la notizia e ora può godersi un po’ di meritato riposo. E per farlo ha scelto la compagnia di Giovanni Angiolini, il medico con cui si frequenta ormai da qualche mese, tra un salto a Parigi e qualche bacio rubato.

I due stanno cercando di proteggere la loro relazione appena nata, evitando manifestazioni pubbliche e soprattutto di mostrarsi insieme sui social. Eppure dalle storie pubblicate da entrambi questo fine settimana è evidente come si trovassero nello stesso posto: una barca che veleggiava su acque cristalline (probabilmente della Sardegna).

Hunziker e Angiolini, i dettagli del weekend insieme

Per quanto la conduttrice e il medico cerchino di nascondersi, basta fare un confronto dei video pubblicati su Instagram per capire che abbiano trascorso questi ultimi giorni insieme. In fondo la barca è uno dei pochi luoghi protetti in cui la coppia poteva rifugiarsi per trovare un po’ di pace e sperare di non essere pizzicati dai paparazzi.

Il loro weekend è trascorso tra relax al sole, acqua azzurro-paradiso e tramonti romantici sorseggiando champagne e pasteggiando a ostriche e tartare. Nelle storie di Michelle è possibile vederla al telefono in costume e copricostume, sempre sorridente, mentre nei video pubblicati da Angiolini lo vediamo alle prese con la messa in freddo del vino e la preparazione della romantica cena vista tramonto attraccati al porticciolo, con gli alberi delle altre barche in controluce a fare da contorno.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, la loro prima estate

Per la neo-coppia si tratta della prima estate insieme e c’è da scommettere che avremo occasione per vederli di nuovo insieme in qualche location da sogno. I due, infatti, sono tra i vip più seguiti del momento e i paparazzi cercheranno sicuramente di rubare qualche altro scatto tra baci e tenerezze.

La prima foto che li ritrae insieme risale allo scorso marzo, poche settimane dopo l’annuncio della separazione di Michelle Hunziker da Tomaso Trussardi, dopo dieci anni di matrimonio. L’annuncio non era arrivato del tutto inaspettatamente, considerato che già da Natale si inseguivano voci su una presunta crisi per via delle vacanze trascorse dalla conduttrice da sola con l’amica Serena Autieri.

Lo scatto che ha comunicato al mondo l’inizio di una nuova relazione per la presentatrice la ritraeva mentre baciava sulla bocca (con mascherina di mezzo) proprio il bel medico, ex concorrente del Grande Fratello nel 2015. Poi sono arrivate le foto dei due insieme a Parigi e ora prepariamoci a un’estate di immagini romantiche e di baci appassionati. Per Angiolini potrebbe anche essere l’occasione per conoscere le figlie di Michelle, che per la conduttrice rappresentano tutto.

Michelle Hunziker, una stagione indimenticabile

Per la conduttrice quella appena trascorsa è stata una stagione televisiva che di certo non dimenticherà facilmente. Per lei, infatti, si è coronato un sogno, quello di avere il suo one woman show. Michelle Impossible è stato il coronamento di una carriera e l’occasione per rivivere non solo i momenti lavorativi più importanti, ma anche quelli personali. Sul palco, infatti, sono saliti i suoi più cari amici e anche Eros Ramazzotti, il suo primo grande amore e papà di Aurora, con il quale ha rivissuto le emozioni dei tempi di Più bella cosa e ha fatto sognare milioni di fan.

Non dimentichiamo, poi, che nella stessa stagione ha portato avanti l’impegno con Striscia la notizia e quello con All Together Now, senza farsi mancare il Covid e la fine di un altro grande amore, quello con Trussardi. Per lei, dunque, quest’estate 2022 rappresenta un nuovo inizio.